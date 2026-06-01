













大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間5月31日、フィラデルフィア・フィリーズと戦い3-4で敗れた。チームが悔しい結果になった一方、先発を務めた佐々木朗希投手は結果を残したが、デーブ・ロバーツ監督も満足しているようだ。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。



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同戦の佐々木は2回にアレク・ボーム内野手に先制のソロ本塁打を浴びたが、これ以外は失点を許さず5回まで投げ切る。2-1とドジャース1点リードの6回に1死一、二塁のピンチを招いたところで降板となったが、5.1回1失点、被安打3、四球1、7奪三振と好成績だった。











同メディアは「5月の佐々木は防御率3.18、28奪三振、わずか6四球と安定した成績を残している。さらに、この1か月で被安打数も着実に減少しており、内容面でも改善が見られている。そうした投球は、ロバーツ監督の評価も変え始めている」と言及。



続けて、「数字は把握していないけれど、5月は彼にとって本当にいい1か月だったと思う。登板するたびに成長を続けているように見え、今夜は球速も我々が期待していたレベルまで戻っていた。そこに制球力や変化球の質も加わっている。ボームに対して1球だけミスがあったけれど、それ以外は本当に素晴らしい投球だったと思う」という同監督のコメントを伝えている。



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