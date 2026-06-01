







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間5月30日、キム・ヘソン内野手がマイナー降格となった。これにより、同選手とポジションを争っていたアレックス・フリーランド内野手には相応の出番が与えられることになりそうだ。米メディア『ドジャーブルー』が報じた。



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今季の両選手は開幕前にキムがマイナー降格となったが、ムーキー・ベッツ内野手の故障離脱に伴い早々に復帰。5月は中旬にフリーランドが降格したが、キケ・ヘルナンデス内野手が故障離脱したことで下旬に再昇格。その数日後、一度はDFAになったサンティアゴ・エスピナル内野手の再昇格に伴いキムが再降格となった。











同メディアは「キムとフリーランドが再び同時にロースター入りする見込みとなった際、デーブ・ロバーツ監督は、今後はフリーランドが二塁でより多くの出場機会を得ることになると話していた。そして、キムのマイナー降格でその構想は現実のものとなった」と言及。



合わせて、「少し難しいところではある。でも、もう少し長いチャンスを与えるつもりだ。ここ4週間ほどを振り返ると、ヘソンにはかなり多くの出場機会を与えてきた。特に右投手相手ではね。だから現時点では、アレックスの方により多くのチャンスを与える方向になると思う」というロバーツ監督のコメントを伝えている。





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