国際親善試合が5月31日に行われ、アメリカ代表とセネガル代表が対戦した。

カナダ、メキシコとともにFIFAワールドカップ2026の共催国で、12度目のW杯出場となるアメリカ代表と、3大会連続4度目のW杯出場を決めているセネガル代表による大会前の重要な一戦には、アメリカ代表のクリスティアン・プリシッチやセネガル代表のサディオ・マネらが出場した。

試合は7分にプリシッチのクロスからセルジーニョ・デストが押し込んでアメリカ代表が先制に成功すると、20分にはプリシッチがGKをかわしながら、追加点を挙げた。

追いかけるセネガル代表は44分にカウンターの流れから最後はマネが右足を振り抜いて1点を返すと、52分にはニコラス・ジャクソンが高い位置でボールを奪うと、巧みなコントロールから、最後はマネが押し込んだ形となり、試合を振り出しに戻した。

それでも、63分にはこぼれ球をフォラリン・バログンが押し込んで、アメリカ代表が再び勝ち越すと、これが決勝点となり、このまま試合は3－2で終了した。

勝利したアメリカ代表は6日にドイツ代表と、セネガル代表は9日にサウジアラビア代表とそれぞれW杯前最後の国際親善試合を予定している。

【スコア】

アメリカ代表 3－2 セネガル代表

【得点者】

1－0 7分 セルジーニョ・デスト（アメリカ代表）

2－0 20分 クリスティアン・プリシッチ（アメリカ代表）

2－1 44分 サディオ・マネ（セネガル代表）

2－2 52分 サディオ・マネ（セネガル代表）

3－2 63分 フォラリン・バログン（アメリカ代表）

【ハイライト動画】アメリカ代表vsセネガル代表