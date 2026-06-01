







オリックス・バファローズ 最新情報



オリックス・バファローズの中川圭太は31日、京セラドーム大阪で行われたセ・パ交流戦の中日ドラゴンズ戦に「1番・左翼」で先発出場。9回の守備でビッグプレーとなるジャンピングキャッチを決めた。











オリックスは7－5とリードして最終回の守りを迎えた。この回からマウンドには守護神のアンドレス・マチャドが上がる。



先頭の石川昂弥に二塁打を許したマチャド。続く鵜飼航丞は三ゴロで1死二塁となり、9番の田中幹也に代わって打席にジェイソン・ボスラーが入った。



カウント1－1からの3球目、外角のストレートをボスラーが逆らわずに逆方向へ打ち返す。打球は良い角度で上がり、これを左翼の中川が追っていく。



左翼フェンスのギリギリ手前でタイミングを計った中川は、ジャンプ一番ボールを好捕。そしてすぐさま二塁へ送球した。



大きな飛球のため広いリードをとっていた二塁走者の石川は、これを見てハーフウェーから急いで帰塁し間一髪でセーフ。得点を予感した大飛球が、中川のビッグプレーで一転して2死二塁となった。



マチャドは続く村松開人を4球で空振り三振に料理し、オリックスが7ー5で勝利して2連勝。今カードを2勝1敗と勝ち越し、交流戦の戦績を4勝2敗とした。



中川は打っても4打数2安打1四球と活躍。さらに2得点を記録し、トップバッターとしての役割を果たして攻守で勝利に貢献した。























【実際の動画】中川圭太、ジャンプ一番で大飛球を好捕！



DAZNベースボールの公式Xより













勝利に導くファインプレー



まさに“フェンス際の魔術師”

中川圭太 ジャンプ一番で好捕！



⚾️オリックス×中日

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【了】