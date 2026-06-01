国際親善試合が5月31日に行われ、ドイツ代表はフィンランド代表と対戦した。
フロリアン・ヴィルツやジャマル・ムシアラらが先発に名を連ねた一戦は、34分にショートコーナーの流れからクロスにデニズ・ウンダヴが頭で叩き込んで先制に成功した。
後半に入り、48分には敵陣深い位置までプレッシャーをかけたところをウンダヴがカットすると、これをヴィルツが丁寧に流し込んでリードを広げた。さらに、57分にはウンダヴがこの試合2点目を決めたものの、この際に右足のハムストリング付近を痛めた模様で、負傷交代を余儀なくされてしまった。
その後、63分には昨年3月以来の代表復帰戦となったムシアラが左足でダメ押しゴールをマーク。このまま試合は終了し、ウンダヴの状態には注目が集まるものの、ドイツ代表は4－0で快勝している。
ドイツ代表は6日にアメリカ代表との国際親善試合を戦った後、14日にキュラソー代表とのFIFAワールドカップ2026初戦に臨む。
【スコア】
ドイツ代表 4－0 フィンランド代表
【得点者】
1－0 34分 デニズ・ウンダヴ（ドイツ代表）
2－0 48分 フロリアン・ヴィルツ（ドイツ代表）
3－0 57分 デニズ・ウンダヴ（ドイツ代表）
4－0 63分 ジャマル・ムシアラ（ドイツ代表）