エクアドルサッカー連盟（FEF）は5月31日、FIFAワールドカップ2026に臨むエクアドル代表メンバー26名を発表した。

南米予選を戦い、アルゼンチン代表に次ぐ2位で通過したエクアドル。2大会連続5回目の出場となり、過去最高のベスト16以上の成績を目指して戦う。

アルゼンチン人指揮官のセバスティアン・ベッカセッセ監督が率いるチームには、チャンピオンズリーグ決勝を戦ったDFウィリアン・パチョ（パリ・サンジェルマン）やDFピエロ・インカピエ（アーセナル）、MFモイセス・カイセド（チェルシー）、FWエネル・バレンシア（パチューカ）ら主軸が順当に選出されている。

エクアドルは本大会でグループEに入っており、初戦でコートジボワール代表と、第2戦でキュラソー代表と、第3戦でドイツ代表と対戦する。

▼GK

エルナン・ガリンデス（ウラカン／アルゼンチン）

モイセス・ラミレス（AEキフィシア／ギリシャ）

ゴンサロ・バジェ（LDUキト）

▼DF

フェリックス・トーレス（インテルナシオナル／ブラジル）

アンジェロ・プレシアード（アトレチコ・ミネイロ／ブラジル）

ジャクソン・ポロソ（ティフアナ／メキシコ）

ホエル・オルドニェス（クラブ・ブルッヘ／ベルギー）

ウィリアン・パチョ（パリ・サンジェルマン／フランス）

ペルビス・エストゥピニャン（ミラン／イタリア）

ピエロ・インカピエ（アーセナル／イングランド）

▼MF

ジョルディ・アルシバル（インディペンディエンテ・デル・バジェ）

ゴンサロ・プラタ（フラメンゴ／ブラジル）

アラン・フランコ（アトレチコ・ミネイロ／ブラジル）

アラン・ミンダ（アトレチコ・ミネイロ／ブラジル）

ケンドリー・パエス（リーベル・プレート／アルゼンチン）

ペドロ・ビテ（UNAMプーマス／メキシコ）

デニル・カスティージョ（ミッティラン／デンマーク）

ヤイマル・メディナ（ゲンク／ベルギー）

アンソニー・バレンシア（ロイヤル・アントワープ／ベルギー）

ニルソン・アングロ（サンダーランド／イングランド）

モイセス・カイセド（チェルシー／イングランド）

▼FW

エネル・バレンシア（パチューカ／メキシコ）

ジョン・イェボア（ヴェネツィア／イタリア）

ジェレミー・アレバロ（シュトゥットガルト／ドイツ）

ケヴィン・ロドリゲス（ユニオン・サン・ジロワーズ／ベルギー）

ジョルディ・カイセド（ウラカン／アルゼンチン）

【動画】エクアドル代表メンバーが発表