サウジアラビアサッカー連盟（SAFF）は6月1日、FIFAワールドカップ2026に臨む同国代表のメンバー26名を発表した。

アジア最終予選で日本代表と同じグループCだったサウジアラビア代表は3勝4分3敗の成績で3位に入り、プレーオフの末にワールドカップ出場権を獲得。3大会連続7度目となる本大会ではグループHに入り、ウルグアイ代表、スペイン代表、カーボベルデ代表と対戦する。開幕まで残り2カ月を切った4月半ばにエルヴェ・ルナール前監督を電撃解任し、ギリシャ人のヨルゴス・ドニス監督のもとで4年に一度の大舞台へ臨むこととなった。

現地時間23日に代表候補メンバー30名が発表されていた中、ついに本大会に臨む26名の顔ぶれが明らかに。今シーズンのサウジ・プロフェッショナルリーグを制覇したアル・ナスルや、優勝を争ったアル・ヒラルから多くの選手が名を連ね、国外でプレーする選手はサウード・アブドゥルハミド（RCランス／フランス）のみとなっている。発表されたメンバーは以下の通り。

▼GK

アーメド・アル・カッサル（アル・カーディシーヤ）

モハメド・アル・オワイス（アル・ウラー）

ナワフ・アル・アキディ（アル・ナスル）

▼DF

サウード・アブドゥルハミド（RCランス／フランス）

ジェハド・タクリ（アル・カーディシーヤ）

アブドゥレラー・アル・アムリ（アル・ナスル）

ハッサーン・タムバクティ（アル・ヒラル）

アリ・ラジャミ（アル・ヒラル）

ハッサーン・カデシュ（アル・イテハド）

モテブ・アル・ハルビ（アル・ヒラル）

アリ・マジュラシ（アル・アハリ）

モハメド・アブ・アル・シャマト（アル・カーディシーヤ）

ナワフ・ブシャル（アル・ナスル）

▼MF

ジヤド・アル・ジョハニ（アル・アハリ）

ナセル・アル・ドーサリー（アル・ヒラル）

モハメド・カンノ（アル・ヒラル）

アブドッラー・アル・ハイバリー（アル・ナスル）

ハリド・アル・ガンナム（アル・イテファク）

アラー・アル・ヘジ（NEOM）

ムサブ・アル・ジュワイル（アル・カーディシーヤ）

スルタン・マンダシュ（アル・ヒラル）

アイマン・ヤヒヤ（アル・ナスル）

サーレム・アル・ドーサリー（アル・ヒラル）

▼FW

アブドッラー・アル・ハムデン（アル・ナスル）

フィラース・アル・ブライカーン（アル・アハリ）

サレー・アル・シェフリ（アル・イテハド）