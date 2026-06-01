巨人・大勢

　日本野球機構（NPB）は1日、『マイナビオールスターゲーム2026』の出場選手を決めるファン投票の中間結果を発表した。

　森下翔太（阪神）、佐藤輝明（阪神）、大山悠輔（阪神）に続き1日中間発表では、セ・リーグ中継投手の大勢（巨人）、セ・リーグ抑え投手のキハダ（ヤクルト）、セ・リーグ二塁手の中野拓夢（阪神）、パ・リーグ一塁手の清宮幸太郎（日本ハム）、ネビン（西武）、パ・リーグ三塁手の栗原陵矢（ソフトバンク）、パ・リーグ外野手の万波中正（日本ハム）、周東佑京（ソフトバンク）、西川史礁（ロッテ）、パ・リーグ指名打者のレイエス（日本ハム）が10万票を突破した。

　セ・リーグ遊撃手では長岡秀樹（ヤクルト）が村松開人（中日）を抜いてトップに立てば、パ・リーグ先発投手も伊藤大海（日本ハム）がトップに浮上した。

　今年のオールスターは第1戦が7月28日（火）に東京ドーム、第2戦が7月29日（水）に富山で開催される。

　5月21日から始まったファン投票は6月28日（日）まで。7月7日（火）16時に最終結果が発表され、7月13日（月）16時に監督選抜を含むメンバーが発表される。

◆ セ・リーグ中間結果

＜先発投手＞

70,912　高橋遥人（阪神）

57,051　山野太一（ヤクルト）

34,290　才木浩人（阪神）

＜中継投手＞

117,638　大勢（巨人）

52,712　星知弥（ヤクルト）

22,803　レイノルズ（DeNA）

＜抑え投手＞

131,112　キハダ（ヤクルト）

56,797　岩崎優（阪神）

45,714　マルティネス（巨人）

＜捕手＞

69,732　坂本誠志郎（阪神）

62,119　古賀優大（ヤクルト）

46,763　坂倉将吾（広島）

＜一塁手＞

149,456　大山悠輔（阪神）

51,745　筒香嘉智（DeNA）

49,845　オスナ（ヤクルト）

＜二塁手＞

124,018　中野拓夢（阪神）

67,143　牧秀悟（DeNA）

35,537　田中幹也（中日）

＜三塁手＞

180,708　佐藤輝明（阪神）

53,234　武岡龍世（ヤクルト）

36,014　坂本勇人（巨人）

＜遊撃手＞

90,493　長岡秀樹（ヤクルト）

88,080　村松開人（中日）

61,004　木浪聖也（阪神）

＜外野手＞

195,340　森下翔太（阪神）

90,180　度会隆輝（DeNA）

87,805　細川成也（中日）

◆ パ・リーグ中間発表

＜先発投手＞

54,127　伊藤大海（日本ハム）

47,524　平良海馬（西武）

31,071　大津亮介（ソフトバンク）

＜中継投手＞

63,804　椋木蓮（オリックス）

58,562　甲斐野央（西武）

54,429　鈴木昭汰（ロッテ）

＜抑え投手＞

94,044　マチャド（オリックス）

56,135　岩城颯空（西武）

51,484　横山陸人（ロッテ）

＜捕手＞

89,908　田宮裕涼（日本ハム）

59,786　若月健矢（オリックス）

46,773　山本祐大（ソフトバンク）

＜一塁手＞

111,817　清宮幸太郎（日本ハム）

101,798　ネビン（西武）

52,153　ソト（ロッテ）

＜二塁手＞

93,542　太田椋（オリックス）

71,065　小川龍成（ロッテ）

65,997　牧原大成（ソフトバンク）

＜三塁手＞

131,913　栗原陵矢（ソフトバンク）

64,019　郡司裕也（日本ハム）

51,231　宗佑磨（オリックス）

＜遊撃手＞

62,531　村林一輝（楽天）

60,960　水野達稀（日本ハム）

54,642　紅林弘太郎（オリックス）

＜外野手＞

130,246　万波中正（日本ハム）

108,047　周東佑京（ソフトバンク）

106,095　西川史礁（ロッテ）

＜指名打者＞

127,990　レイエス（日本ハム）

86,183　柳田悠岐（ソフトバンク）

39,076　森友哉（オリックス）