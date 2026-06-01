日本野球機構（NPB）は1日、『マイナビオールスターゲーム2026』の出場選手を決めるファン投票の中間結果を発表した。
森下翔太（阪神）、佐藤輝明（阪神）、大山悠輔（阪神）に続き1日中間発表では、セ・リーグ中継投手の大勢（巨人）、セ・リーグ抑え投手のキハダ（ヤクルト）、セ・リーグ二塁手の中野拓夢（阪神）、パ・リーグ一塁手の清宮幸太郎（日本ハム）、ネビン（西武）、パ・リーグ三塁手の栗原陵矢（ソフトバンク）、パ・リーグ外野手の万波中正（日本ハム）、周東佑京（ソフトバンク）、西川史礁（ロッテ）、パ・リーグ指名打者のレイエス（日本ハム）が10万票を突破した。
セ・リーグ遊撃手では長岡秀樹（ヤクルト）が村松開人（中日）を抜いてトップに立てば、パ・リーグ先発投手も伊藤大海（日本ハム）がトップに浮上した。
今年のオールスターは第1戦が7月28日（火）に東京ドーム、第2戦が7月29日（水）に富山で開催される。
5月21日から始まったファン投票は6月28日（日）まで。7月7日（火）16時に最終結果が発表され、7月13日（月）16時に監督選抜を含むメンバーが発表される。
◆ セ・リーグ中間結果
＜先発投手＞
70,912 高橋遥人（阪神）
57,051 山野太一（ヤクルト）
34,290 才木浩人（阪神）
＜中継投手＞
117,638 大勢（巨人）
52,712 星知弥（ヤクルト）
22,803 レイノルズ（DeNA）
＜抑え投手＞
131,112 キハダ（ヤクルト）
56,797 岩崎優（阪神）
45,714 マルティネス（巨人）
＜捕手＞
69,732 坂本誠志郎（阪神）
62,119 古賀優大（ヤクルト）
46,763 坂倉将吾（広島）
＜一塁手＞
149,456 大山悠輔（阪神）
51,745 筒香嘉智（DeNA）
49,845 オスナ（ヤクルト）
＜二塁手＞
124,018 中野拓夢（阪神）
67,143 牧秀悟（DeNA）
35,537 田中幹也（中日）
＜三塁手＞
180,708 佐藤輝明（阪神）
53,234 武岡龍世（ヤクルト）
36,014 坂本勇人（巨人）
＜遊撃手＞
90,493 長岡秀樹（ヤクルト）
88,080 村松開人（中日）
61,004 木浪聖也（阪神）
＜外野手＞
195,340 森下翔太（阪神）
90,180 度会隆輝（DeNA）
87,805 細川成也（中日）
◆ パ・リーグ中間発表
＜先発投手＞
54,127 伊藤大海（日本ハム）
47,524 平良海馬（西武）
31,071 大津亮介（ソフトバンク）
＜中継投手＞
63,804 椋木蓮（オリックス）
58,562 甲斐野央（西武）
54,429 鈴木昭汰（ロッテ）
＜抑え投手＞
94,044 マチャド（オリックス）
56,135 岩城颯空（西武）
51,484 横山陸人（ロッテ）
＜捕手＞
89,908 田宮裕涼（日本ハム）
59,786 若月健矢（オリックス）
46,773 山本祐大（ソフトバンク）
＜一塁手＞
111,817 清宮幸太郎（日本ハム）
101,798 ネビン（西武）
52,153 ソト（ロッテ）
＜二塁手＞
93,542 太田椋（オリックス）
71,065 小川龍成（ロッテ）
65,997 牧原大成（ソフトバンク）
＜三塁手＞
131,913 栗原陵矢（ソフトバンク）
64,019 郡司裕也（日本ハム）
51,231 宗佑磨（オリックス）
＜遊撃手＞
62,531 村林一輝（楽天）
60,960 水野達稀（日本ハム）
54,642 紅林弘太郎（オリックス）
＜外野手＞
130,246 万波中正（日本ハム）
108,047 周東佑京（ソフトバンク）
106,095 西川史礁（ロッテ）
＜指名打者＞
127,990 レイエス（日本ハム）
86,183 柳田悠岐（ソフトバンク）
39,076 森友哉（オリックス）