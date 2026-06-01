ロッテ、7月22日の楽天戦で大人気グループ「ロージークロニクル」が登場　…

千葉ロッテマリーンズは1日、7月22日の楽天戦(ZOZOマリンスタジアム 18時00分試合開始)において、ハロー！プロジェクト所属の9人組グループ「ロージークロニクル」が来場することを発表した。

当日は、2021年から続く夏のスペシャルイベント「BLACK SUMMER WEEK supported by クーリッシュ」が開催されます。ロージークロニクルは試合前にグラウンドでの歌唱パフォーマンスおよびセレモニアルピッチを実施するほか、メンバーの橋田歩果さんと相馬優芽さんは「BSWスペシャルリポーター」として球場を盛り上げる。

なお、両メンバーは昨年の同イベントにおいてもスペシャルリポーターを務めている。

ロージークロニクルの橋田歩果さんは、「昨年に引き続き、橋田・相馬で BSW スペシャルリポーターを務めさせていただけること、さらに今年はロージークロニクルとしてライブパフォーマンス、セレモニアルピッチもさせていただけて本当に嬉しく光栄に思います！元気いっぱいのパフォーマンスで試合前の球場をさらに熱くできるように精一杯がんばります！！」と意気込みを語った。

＜ロージークロニクル プロフィール＞

ハロー！プロジェクト所属の9人組グループ。

「薔薇色の」「希望に満ちた」「幸せいっぱいの」という意味を持つ「Rosy」と出来事を年ごとに記した歴史書である「年代記」を意味する「Chronicle」を合わせいつまでも語り継がれるような薔薇色の歴史を紡いでほしいという願いを込めて名付けられました。

【拡大写真】来場する9人組グループ「ロージークロニクル」

[caption id="attachment_266917" align="aligncenter" width="1200"] ロージークロニクル宣材写真[/caption]

【関連記事】

【了】