西武・岸潤一郎が好守披露　難しいライナーをダイビングキャッチ

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埼玉西武ライオンズの岸潤一郎は31日、ベルーナドームで行われたセ・パ交流戦の横浜DeNAベイスターズ戦に「8番・中堅」でスタメン出場。3回の中堅守備で、見事なダイビングキャッチを見せた。











西武の先発はアラン・ワイナンス。3回、1番の蝦名達夫にタイムリー二塁打を浴びて1点を先制される。なおも2死一、三塁となり、打席に迎えるのは4番・宮﨑敏郎。



ワイナンスが投じた2球目、高く浮いたスライダーを宮﨑がセンター方向に打ち返した。



打球はライナーとなって中堅方向に飛んだが、中堅手の岸が身体を打球に対してやや斜にずらし、グラブを打球地点に向かわせるようにダイビングキャッチ。



最も難しいと言われる真正面のライナーに対し、高度な打球判断を迫られる場面。この日中堅を守っていた岸が見事なプレーで起用に応え、球場は拍手に包まれた。



しかし、西武はワイナンスが5回4失点と崩れ、試合の主導権を完全に握られる。3番手の青山美夏人も2失点し、トータルスコア0－6でDeNAに完敗となった。



西武は今カードを2勝1敗。交流戦の戦績を4勝1敗1分としている。























【動画】難しい打球を好判断！岸潤一郎のダイビングキャッチ

DAZNベースボールのXより













救いの騎士、降臨✨



岸潤一郎 ファインプレー！

難しい打球に好判断でピンチ救う



⚾️西武×DeNA

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【了】