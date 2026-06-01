







大谷翔平 最新情報



ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は31日（日本時間1日）、本拠地ドジャー・スタジアムで行われたフィラデルフィア・フィリーズ戦に「1番・指名打者」で先発出場。2安打で4試合連続安打、16試合連続出塁と記録を伸ばした。





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初回の第1打席、先頭打者としてアンドルー・ペインター投手が投じた2球目の直球を捉えて右前打で出塁。











8回の第5打席でも、ノーラン・ホフマン投手が投じた3球目のカットボールを右前に運びマルチヒットを記録した。



先発の山本由伸投手は5回1/3を投げて被安打4、10奪三振・無失点の快投を披露した。



本塁打ランキングトップのカイル・シュワバー選手を3三振に抑えるなどエースとしての投球でチームを勝利に導き、シーズン5勝目。試合はドジャースが9対1でフィリーズを下した。



なお、現地時間5月31日が54歳の誕生日だったデーブ・ロバーツ監督に勝利をプレゼントする形となった。























【実際のシーン】6月モード突入？！大谷翔平、インハイを捌く爆速ヒット

MLB Japanの公式Xより













🔥 2安打マルチヒットの活躍！

16試合連続出塁に記録を伸ばす



初回と8回にライトへのヒットを放ち

5打数2安打！4試合連続安打をマークしました👏



👉 の好投もありドジャースは勝利

現地時間で当日の5/31が誕生日のロバーツ監督に

勝利をプレゼントしました🎁…

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【了】