千葉ロッテマリーンズは1日、好評につき「マリーンズ ボンボンドロップシール」の2次予約販売を6月2日(火)12時00分より、マリーンズオンラインストアにて開始することを発表した。

本商品は、5月22日より予約販売を開始し、球団ECサイトで販売した「チャンスくんデザイン」が即日完売となるなど、大反響。多数のご要望を受け、2次予約販売を実施する。

今回販売するのは「チャンスくんデザイン」。コアラのマーチに登場するチャンスくんが、さまざまな表情とポーズでデザインされているほか、球団公式マスコットのマーくんたちや、M☆Splash!!、球団ロゴなどもデザイン。

販売数には限りがあり、なくなり次第終了となる。

また、マリーンズID1アカウント(無料で発行可能)につき、前回購入分を含め3枚までの購入となる。マリーンズオンラインストアで、6月2日(火)12時00分より予約販売を開始。価格は500円(税込)、お届けは2026年10月上旬を予定している。

球団公式ファンクラブ「TEAM26」2026年度有料会員向けに先行販売中の「選手ピンバッジ風デザイン」「選手コアラデザイン」の2種デザインについては、観戦チケットオプション追加での販売を終了。

現在は、TEAM26新規入会時の入会特典追加記念品、または球場TEAM26ブースにて既存有料会員向けの予約販売のみ。なお、いずれの商品も販売数には限りがあり、なくなり次第終了となる。詳細は球団公式サイトをご確認ください。

【拡大写真】前回は即完売！話題のボンボンドロップシール

[caption id="attachment_266895" align="aligncenter" width="1200"] 写真提供：千葉ロッテマリーンズ[/caption]

[caption id="attachment_266894" align="aligncenter" width="1200"] 写真提供：千葉ロッテマリーンズ[/caption]

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