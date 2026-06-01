







東京ヤクルトスワローズ 最新情報



東京ヤクルトスワローズの内山壮真は31日、楽天モバイル 最強パーク宮城で行われた東北楽天ゴールデンイーグルス戦に「7番・二塁」でスタメン出場。2回の二塁守備で好守をみせた。











初回に1点を先制したヤクルト。続く2回裏の守りでは、先発の奥川恭伸が楽天の4番からの攻撃に相対する。



1球で4番・浅村栄斗を右飛に仕留めると、5番・村林一輝には153キロのストレートで見逃し三振に斬って取る。2死無走者で打席には6番・黒川史陽。黒川は3球目のストレートを強く引っ張った。



やや詰まった当たりが一、二塁間を抜けるかと思われたが、二塁を守る内山が上手く斜めにダイブして捕球。すぐさま体勢を立て直して一塁へ送球し、見事な守備でアウトにした。



ヤクルトは4回に1－1の同点に追いつかれるが、5回にモンテルの適時打で勝ち越し。楽天との接戦を2ー1で制した。



投げては先発・奥川が7回1失点と見事な投球。星稜高の1年後輩である内山の活躍もあり、ヤクルトは今カードを3連勝とした。























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DAZNベースボールの公式Xより













追いついた



奥川恭伸の後ろを守る

内山壮真 二塁で好プレー



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【了】