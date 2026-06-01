







中日ドラゴンズ 最新情報



中日ドラゴンズの森駿太選手は31日、本拠地・ナゴヤ球場で行われたファーム交流戦6回戦の東北楽天ゴールデンイーグルス戦に「8番・三塁」で先発出場。一時リードを広げる3ランホームランを放った。











4回、1死一、二塁の好機で迎えた第2打席。楽天先発の江原雅裕投手が投じた初球のフォークを完璧に捉えて、右翼スタンドに叩き込んだ。



森選手は桐光学園高から2024年ドラフト3位で中日に入団したプロ2年目の19歳。



1年目の昨季は二軍で74試合に出場し、リーグ2位の9本塁打をマーク。



9月には一軍でプロ初安打を放つなど、飛躍の足がかりをつくった。



今季はファームで打率.122と確実性に課題を抱えながらも、2本塁打、11打点と持ち前の長打力は健在。一軍昇格に向けて着実にアピールを続けている。



試合は5回に楽天が6点を挙げて逆転し、9対7で中日が敗れた。























【実際の動画】19歳の一振りがナゴヤ球場を沸かせる！森駿太の3ランホームラン

DAZNベースボールのXより













一軍昇格へ向けて



ナゴヤ球場を沸かせる

森駿太 第2号ホームラン



⚾️中日×楽天（ファーム）

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【了】