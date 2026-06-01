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阪神タイガースの熊谷敬宥は31日、ZOZOマリンスタジアムで行われたセ・パ交流戦 3回戦の千葉ロッテマリーンズ戦に「8番・遊撃」で先発出場。7回、見事なジャンピングキャッチを披露した。











2-2の同点で迎えた7回裏。阪神はこの回から先発の才木浩人に代わって畠世周をマウンドに送った。



畠は先頭打者のネフタリ・ソトにいきなり死球を与えるが、無死一塁で安田尚憲を中飛に仕留めると、ここでソトの代走として入った池田来翔がタッチアップ。これを中堅の髙寺望夢が刺し、結果的に併殺打となった。



2死無走者となり、打席には9番の和田康士朗。カウント2－2からの7球目、インコースのカットボールを和田が上手く弾き返した。



打球は遊撃の頭上を超えるかと思われたが、熊谷が背走してジャンピングキャッチ。熟練の守備感覚を発揮し、3アウトチェンジに導いた



2死からとはいえ、俊足の和田は塁に出したくなかった場面。熊谷が4試合連続となるスタメン起用に応えた。



しかし、阪神は8回に登板した3番手のダウリ・モレッタが痛恨の2失点。そのまま2－4でロッテに敗れ、カード3連勝はならなかった。

























【実際の動画】これを捕る！？熊谷敬宥の背走ジャンピングキャッチ



DAZNベースボールの公式Xより













空を舞った



守備で魅せた熊谷敬宥

後方への打球にジャンプ一番！



⚾️ロッテ×阪神

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【了】