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読売ジャイアンツの砂川リチャード選手は31日、ジャイアンツタウンスタジアムで行われたファーム交流戦3回戦の阪神タイガース戦に「4番・DH」で先発出場。リードを広げるソロホームランを放った。











6回、2死走者なしで迎えた第3打席。阪神先発の今朝丸裕喜投手が投じた3球目の外角寄りの直球を捉えて、右中間スタンドへ叩き込んだ。



リチャード選手は昨季5月のトレードで巨人に加入すると、後半戦からスタメンに定着し自身初の2ケタ本塁打を達成するなど新天地で才能を開花させた。



今季は故障の影響もあり二軍での調整が続いているが、ファームでは8試合の出場で打率.286、2本塁打、OPS.967と圧倒的な長打力を発揮。



前日30日の阪神戦でも3安打1打点と好調を維持しており、一軍復帰へ着実にアピールを続けている。



試合は先発・富田龍投手が2回無失点と好発進し、その後も継投で無失点リレー。巨人が2対0で阪神を下した。























【実際のシーン】低めを逆方向へ！砂川リチャードの豪快ホームラン



DAZNベースボールの公式Xより





昇格の時を待つ



低めを逆方向へ

リチャード 第2号ホームラン



⚾️巨人×阪神（ファーム）

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【了】