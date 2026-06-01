広島東洋カープの田村俊介（写真：産経新聞社）


　


　広島東洋カープの田村俊介選手は31日、県立柏の葉公園野球場で行われたファーム交流戦3回戦の千葉ロッテマリーンズ戦に「5番・右翼」で先発出場。一時勝ち越しとなるソロホームランを含む3安打2打点の活躍を見せた。
 

　

 
　8回、2死走者なしで迎えた第4打席。ロッテ3番手の坂井遼投手が投じた4球目のスライダーを鋭く捉えて、右翼スタンドへ叩き込んだ。
 
　第2打席では1点差に詰め寄る適時二塁打、第3打席では左前打を放ち同点のきっかけを作るなど、終始チームの得点シーンに絡み続けた。
 
　今季は一軍で打率.083と苦しんでいるが、ここまでファームでは34試合の出場で打率.309、2本塁打、12打点と着実に結果を残している。
 
　直近では30日のロッテ戦でも2安打を記録しており、連日のアピールで一軍定着を目指している。
 
　試合はロッテが9回にサヨナラ勝ちを収め6対5で広島が敗れたが、田村選手の一振りは存在感を示す一打となった。




  


　


【動画】このスイングでスタンドイン…？田村俊介のホームランがこちら
 
DAZNベースボールの公式Xより
 

　

 

本日3安打目

このスイングでスタンドイン
田村俊介 第2号ホームラン

⚾️ロッテ×広島（ファーム）

— ⚾️DAZNベースボール (@DAZNJPNBaseball)

 
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【了】