チェコサッカー協会（FAČR）は5月31日、FIFAワールドカップ2026に臨むチェコ代表メンバーを発表した。
プレーオフの末に20年ぶり10回目のW杯出場を決めたチェコ代表はグループAに入り、6月11日に韓国代表と、同18日に南アフリカ代表と、同24日にメキシコ代表と対戦する予定となっている。
すでにW杯に向けた候補メンバー29名が先月20日に発表されており、同28日から本大会に向けて始動しているなか、同31日に行われたコソボ代表（◯2－1）との国際親善試合を経て、26名の最終メンバーが決定。MFパベル・ブハ（FCシンシナティ／アメリカ）、MFトマーシュ・ラドラ（ヴィクトリア・プルゼニ）、FWクリストフ・カボンゴ（FKムラダー・ボレスラフ）の3名が外れることとなった。
チェコ代表のW杯メンバー26名は以下の通り。
▼GK
ルカシュ・ホルニチェク（ブラガ／ポルトガル）
マチェイ・コヴァージュ（PSV／オランダ）
ジンドリッヒ・スタネク（スラヴィア・プラハ）
▼DF
ヴラディミール・ツォウファル（ホッフェンハイム／ドイツ）
ダヴィド・ドウデラ（スラヴィア・プラハ）
トマーシュ・ホレシュ（スラヴィア・プラハ）
ロビン・フラナーチ（ホッフェンハイム／ドイツ）
シュテパン・チャロペク（スラヴィア・プラハ）
ダヴィド・ユラセク（スラヴィア・プラハ）
ラディスラフ・クレイチ（ウルヴァーハンプトン／イングランド）
ヤロスラフ・ゼレニー（スパルタ・プラハ）
ダヴィド・ジマ（スラヴィア・プラハ）
▼MF
ルカシュ・チェルフ（ヴィクトリア・プルゼニ）
ウラジミール・ダリダ（フラデツ・クラーロヴェー）
ルカシュ・プロヴォド（スラヴィア・プラハ）
ミハル・サディレク（スラヴィア・プラハ）
ヒューゴ・ソフレク（スパルタ・プラハ）
アレクサンドル・ソイカ（ヴィクトリア・プルゼニ）
トマーシュ・ソウチェク（ウェストハム／イングランド）
パベル・シュルツ（リヨン／フランス）
デニス・ヴィシンスキー（ヴィクトリア・プルゼニ）
▼FW
アダム・フロジェク（ホッフェンハイム／ドイツ）
トマーシュ・ホリー（スラヴィア・プラハ）
モイミール・ヒティル（スラヴィア・プラハ）
パトリック・シック（レヴァークーゼン／ドイツ）
ヤン・クフタ（スラヴィア・プラハ）