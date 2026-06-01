チェコサッカー協会（FAČR）は5月31日、FIFAワールドカップ2026に臨むチェコ代表メンバーを発表した。

プレーオフの末に20年ぶり10回目のW杯出場を決めたチェコ代表はグループAに入り、6月11日に韓国代表と、同18日に南アフリカ代表と、同24日にメキシコ代表と対戦する予定となっている。

すでにW杯に向けた候補メンバー29名が先月20日に発表されており、同28日から本大会に向けて始動しているなか、同31日に行われたコソボ代表（◯2－1）との国際親善試合を経て、26名の最終メンバーが決定。MFパベル・ブハ（FCシンシナティ／アメリカ）、MFトマーシュ・ラドラ（ヴィクトリア・プルゼニ）、FWクリストフ・カボンゴ（FKムラダー・ボレスラフ）の3名が外れることとなった。

チェコ代表のW杯メンバー26名は以下の通り。

▼GK

ルカシュ・ホルニチェク（ブラガ／ポルトガル）

マチェイ・コヴァージュ（PSV／オランダ）

ジンドリッヒ・スタネク（スラヴィア・プラハ）

▼DF

ヴラディミール・ツォウファル（ホッフェンハイム／ドイツ）

ダヴィド・ドウデラ（スラヴィア・プラハ）

トマーシュ・ホレシュ（スラヴィア・プラハ）

ロビン・フラナーチ（ホッフェンハイム／ドイツ）

シュテパン・チャロペク（スラヴィア・プラハ）

ダヴィド・ユラセク（スラヴィア・プラハ）

ラディスラフ・クレイチ（ウルヴァーハンプトン／イングランド）

ヤロスラフ・ゼレニー（スパルタ・プラハ）

ダヴィド・ジマ（スラヴィア・プラハ）

▼MF

ルカシュ・チェルフ（ヴィクトリア・プルゼニ）

ウラジミール・ダリダ（フラデツ・クラーロヴェー）

ルカシュ・プロヴォド（スラヴィア・プラハ）

ミハル・サディレク（スラヴィア・プラハ）

ヒューゴ・ソフレク（スパルタ・プラハ）

アレクサンドル・ソイカ（ヴィクトリア・プルゼニ）

トマーシュ・ソウチェク（ウェストハム／イングランド）

パベル・シュルツ（リヨン／フランス）

デニス・ヴィシンスキー（ヴィクトリア・プルゼニ）

▼FW

アダム・フロジェク（ホッフェンハイム／ドイツ）

トマーシュ・ホリー（スラヴィア・プラハ）

モイミール・ヒティル（スラヴィア・プラハ）

パトリック・シック（レヴァークーゼン／ドイツ）

ヤン・クフタ（スラヴィア・プラハ）