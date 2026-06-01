中日・田中幹也が好守披露　逆シングル好捕からジャンピングスロー









中日ドラゴンズ 最新情報



中日ドラゴンズの田中幹也は31日、京セラドーム大阪で行われたセ・パ交流戦 3回戦のオリックス・バファローズ戦に「9番・二塁」でスタメン出場。2回に好守を披露した。











初回に2点を先制された中日だが、2回にすぐさま4点を奪って逆転に成功し、迎えた2回裏の守備。



中日先発の髙橋宏斗は5球で2死を奪い、迎える打者は9番の若月健矢。カウント0－2からの3球目、カットボールを若月がセンター方向に打ち返す。



中前に抜けようかという当たりだったが、田中が素早く追いついて逆シングルで捕球。体勢を切り返しながらのジャンピングスローでアウトにし、3アウトチェンジとなった。



身長166㎝と小柄な体格ながら、抜群のスピードと運動能力で“忍者”とも呼ばれる田中。この守備でも広い守備範囲と強く正確な送球を披露し、髙橋を助けた。



優位に試合を進めたい中日だったが、髙橋が4回途中7安打5失点と低調。2番手の牧野憲伸、3番手のウンベルト・メヒアも流れを止められず、4回に一挙5点を失った。



中日は最終的に5－7でオリックスに敗れ、今カードを1勝2敗と負け越し。交流戦開幕後4連勝を飾ったが、その後2連敗となっている。



好守をみせた田中は、打っても2打数1安打1打点と活躍。機敏なプレーでセンターラインを締め、チームの巻き返しに貢献したい。























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DAZNベースボールのXより













今日も



“安心安全”の田中幹也

逆シングル好捕からの素早い送球！



⚾️オリックス×中日

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【了】