







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースが、将来的なメジャー挑戦を希望している阪神タイガースの佐藤輝明内野手に関心を示しているようだ。日本人選手の有力な移籍先として存在感を高めるドジャースが、また新たな日本のスター候補を追っている。米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』のマット・レビン記者が言及した。



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近年のドジャースは、日本人選手にとってMLB屈指の人気移籍先となっている。その大きな理由の1つが、二刀流スーパースターの大谷翔平選手を獲得したことだ。さらに山本由伸投手、佐々木朗希投手も在籍しており、日本との結びつきは一段と強まっている。











そのドジャースが今回、視察したとされるのが阪神の佐藤だ。最近の阪神戦にはドジャースの他、シカゴ・カブスやニューヨーク・ヤンキースなどMLB10球団のスカウトが集まり、佐藤に熱視線を送っていた。



佐藤は2024年のオフシーズンに、将来的にメジャーリーグへ挑戦したい意向を表明していた。海外フリーエージェント（FA）権を取得するのは2029年まで待つ必要があるが、球団の承認を得られれば、ポスティングシステムを利用してそれより早くMLBへ移籍する可能性がある。



早くも注目が集まっている佐藤についてレビン氏は「ドジャースは、彼が獲得可能となれば、間違いなく入札に参加するだろう。彼らは日本人選手を積極的に獲得して戦力を強化しており、佐藤との関連性が報じられることは間違いない」と言及した。





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