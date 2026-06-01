ロッテは1日、好評につき「マリーンズ ボンボンドロップシール」の 2次予約販売を 6月2日（火）12 時 00

分からマリーンズオンラインストアで開始することになったと発表した。

5 月22日から予約販売を開始し、球団 EC サイトで販売した「チャンスくんデザイン」が即日完売となるなど、大きな反響があった。今回、前回購入できなかったファンから多数の要望を受け、2次予約販売を実施する。

今回販売するのは「チャンスくんデザイン」。コアラのマーチに登場するチャンスくんが、さまざまな表情とポーズでデザインされているほか、球団公式マスコットのマーくんたちや、M☆Splash!!、球団ロゴなどもデザインされています。販売数には限りがあり、なくなり次第終了となる。

また、マリーンズ ID1 アカウント（無料で発行可能）につき、前回購入分を含め3枚までの購入となる。販売場所はマリーンズオンラインストアで、6月 2日（火）12時00分から予約販売を開始する。価格は 500 円(税込)、お届けは 2026年10月上旬を予定。

また、球団公式ファンクラブ「TEAM26」2026 年度有料会員向けに先行販売中の「選手ピンバッジ風デザイン」「選手コアラデザイン」の 2種デザインについては、観戦チケットオプション追加での販売を終了した。現在は、TEAM26新規入会時の入会特典追加記念品、または球場 TEAM26 ブースにて既存有料会員向けの予約販売のみ。なお、いずれの商品も販売数には限りがあり、なくなり次第終了となる。詳細は球団公式サイトにて。

ボンボンドロップシールは、2024年3月の発売以降、累計販売枚数約 2,000万枚を記録しており、年間5万枚でヒット商品とされるシール市場において、大きな注目を集めている。また、プロ野球界でのボンボンドロップシール制作は、今回が初の取り組みとなる。

※「ボンボンドロップ」は株式会社クーリアの登録商標