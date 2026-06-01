







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間27日、テオスカー・ヘルナンデス外野手が左太ももを痛めるアクシデントに見舞われた。同選手は負傷者リスト（IL）に入る見込みだが、米メディア『ザビッグリード』は、空いた穴はトレードで埋めるべきではと主張している。



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同メディアと「テオスカーが完全に回復するかどうかを見極めるまで待つのはリスクになりかねない。特にシーズンの重要な時期に、打線から長打力やバランスが失われ始めればその影響は小さくない。だからこそ、フロントはすでにトレード市場の調査を進めておくべきだろう」と言及。











続けて、「幸いにも既に球界では、来季を見据えた動きを始めている球団がいくつかあるようで、理にかなった交渉相手となる。こうした球団はいずれも、ベテラン外野手や打線の層を厚くするための戦力を提供できる可能性がある。そして、その見返りとしてファームを完全に切り崩さなければならないわけでもない」と記している。



ドジャースはテオスカーに代えてライアン・ウォード外野手を再昇格させるとみられており、とりあえずは現有戦力で穴埋めを図る方針のようだが、これが不発に終わればトレードを検討する可能性も出てくるかもしれない。



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