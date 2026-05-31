







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは以前から、デトロイト・タイガース所属のタリック・スクーバル投手の獲得に動くのではと噂されている。タイガース側が放出を考えるかどうかによる部分が大きいが、米メディア『ヘビー』は実現の機運は高まりつつあると言及している。



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スクーバルは昨季まで2年連続でサイヤング賞を獲得している球界トップクラスの先発左腕。今季は左肘遊離体により、5月上旬から故障者リスト（IL）に入っている。









同メディアは「ブリーチャーレポートのザカリー・ライマー記者は、スクーバルに関するトレード案を特集した記事を公開した。タイガースは彼が不在の間に崩れ始めていることで、トレード期限で売り手に回る可能性が高まっている。まさにそこが、ドジャースが横槍を入れて球界屈指の投手を獲得し、強力な先発ローテを作り上げる絶好の機会となるだろう」と言及。



続けて、「同記者の提案では、ドジャースはスクーバル獲得のためにザイアー・ホープ外野手とエミル・モラレス内野手のプロスペクト2名を放出することになっている」としつつ、「十分すぎる資金力とプロスペクトを抱えるドジャースは、こうした大型トレードを実行するだけの余力を持っている。MLB パイプラインのトップ100に7人ものプロスペクトを送り込み、さらに潤沢な資金もある彼らは、欲しいと思えばほぼどんな選手でも獲得に動ける」と記している。





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