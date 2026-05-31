







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースのムーキー・ベッツ内野手が、打撃不振の中で相次ぐ批判に苦しんでいるようだ。大谷翔平選手が開幕から二刀流で出場するなど、チームは今季も好スタートを切り、ワールドシリーズ制覇の本命と見られているが、ベッツ自身は思うような結果を残せずにいる。米メディア『ヘビー』のTJ.フレンチ記者が報じた。



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今季のベッツは、1か月にわたって脇腹の負傷と戦い、不振に苦しんでいる。26日（日本時間27日）のコロラド・ロッキーズ戦では2本の本塁打を放ち、不振脱出のきっかけをつかんだ一方、オンライン上で受けている反発についても明かしている。











ベッツは打撃不振とSNS上の批判について語り、今週初めにスマートフォンからSNSアカウントを削除したと明かした。ファンから向けられるコメントによって睡眠を失っていたようだ。



ドジャースファンに愛される存在だったベッツだが、最近はその愛情をあまり感じられていないという。球場では大きな声援を送るファンがいる一方で、選手が精神的に乱れている時期にオンラインで激しい批判を浴びせることへの違和感も示した。



不振と批判に苦しむベッツは自身について「難しい。自然にできていたことが、できなくなっている。物事を理解する才能のようなものがあったが、以前とは違う。今はすべて新しい経験として学ぼうとしている。毎日早く球場に来て、どうするべきか模索しているところだ」と言及した。





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