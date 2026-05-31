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ロサンゼルス・ドジャースのムーキー・ベッツ内野手が、打撃不振から抜け出せずにいる。チーム全体で陥っていた打撃不振からは抜け出しつつあるものの、いまだに復調の気配が見られないベッツについてデーブ・ロバーツ監督が触れた。米メディア『ドジャーブルー』のブレイク・ウィリアムス記者が言及した。



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ベッツは今季、28日（日本時間29日）時点で打率.182、出塁率.240、長打率.409と低迷している。右腹斜筋の負傷から復帰した後も状態は上がらず、復帰後12試合では打率.157、出塁率.200、長打率.294にとどまっていた。











ロバーツ監督は、ベッツの打撃不振について複数の要因があると見ている。「彼は明らかに自分のスイングやメカニックに自信を持てていないと思う。それを打席に持ち込んでいる部分も少しあるのではないか」と語った。



現在のベッツの状態については、5月上旬に不振だった大谷翔平選手、フレディ・フリーマン内野手、テオスカー・ヘルナンデス外野手、カイル・タッカー外野手らと似た状況だと考えられている。



心配されるベッツの状態についてウィリアムス氏は「彼は負傷後、リハビリ出場を減らし、早く復帰することを選んだ。これが彼の打撃成績に影響を与えている可能性がある。他の選手たちの場合とは異なり、わずかな打席数の不振というよりも、より懸念すべき傾向にいるのかもしれない」と言及した。





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