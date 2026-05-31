







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは以前から、デトロイト・タイガース所属のタリック・スクーバル投手の獲得に動くのではと噂されている。熾烈な争奪戦が確実視されているが、特にサンディエゴ・パドレスは本腰を入れてくるかもしれない。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。



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スクーバルは昨季まで2年連続でサイヤング賞を獲得している球界トップクラスの先発左腕。今オフにFAになる予定であること、タイガースが優勝戦線から脱落気味であることから、7月のトレード期限での放出説が熱を帯びてきている。











同メディアは「USAトゥデイのボブ・ナイチンゲール記者によると、パドレスは今夏、スクーバル獲得を巡ってドジャースと争奪戦を繰り広げる見込みだという。さらに、ニューヨーク・ヤンキースとトロント・ブルージェイズも有力な競合相手になる可能性があると伝えている」と言及。



続けて、「ここ数年、チームは年俸総額を削減する方向に動いており、その点が障害になる可能性もある」としつつも、「球団には現在新たなオーナーグループが加わっており、その最初の大きなメッセージとして獲得に動く可能性も考えられる。マニー・マチャド内野手もフェルナンド・タティスJr.外野手も、年齢を重ねるにつれて若返るわけではない。だからこそ、もし今季のワールドシリーズ制覇の可能性を高められるのであれば、そのチャンスを逃すべきではない」と記している。





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