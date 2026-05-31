







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、昨季のトレード期限ではそれほど目立った動きは見せなかった。今季はどのような立ち回りを見せるか注目されているが、積極的に動くかどうかは、今後どれだけ故障者が出るかによるところが大きいようだ。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。



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ドジャースは近年積極的な補強を続けているが、7月のトレード期限での補強に関しては、獲得コスト高騰などの理由から消極的とされている。











同メディアは「ドジャースが今年のトレード期限で積極補強に動くのか、それとも現有戦力を維持するのかは、まだ不透明な状況だ。もっともチームは昨オフの時点で、大きな弱点だった2つのポイントをしっかり補強している。エドウィン・ディアス投手、カイル・タッカー外野手との契約は大きな話題を呼んだが、それだけでワールドシリーズ（WS）3連覇を確実なものにできるのだろうか？」と言及。



続けて、「ジアスレチックのジム・ボウデン氏によると、ドジャースが今夏どのポジション補強に動くのか、そして積極的な買い手になるかは、故障者の状況に応じて大きく左右されるという」としつつ、「スタートは決して順調とは言えないものの、ドジャースは依然としてWS制覇の本命だ。トレード期限でどこを補強するかは故障状況によって決まるだろうが、例年通り買い手になることに変わりはない」という同記者の見解を伝えている。





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