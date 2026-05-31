







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、ベテランのミゲル・ロハス内野手が今季限りでの現役引退を表明している。先日には、引退計画を考え直すような発言があったとして話題になったが、米メディア『スポーツイラストレイテッド』は、本人が改めて引退の意向を口にしたと報じている。



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ロハスは昨季ポストシーズン中に引退の意向を明かしており、引退後は球団フロントに入る予定であることも伝えられている。そんな中、今年4月末に報道陣とのやり取りの中で、「もし3連覇すれば」など、現役続行へ意欲的な発言を口にしたとして話題となった。











ただ、同メディアは「最近、ポッドキャスト番組でデービット・ヴァッセイ記者と対談した際、ロハスは自身の去就についてきっぱりと誤解を解いた」としつつ、「今年が最後だよ。去年もそう言ったけど、これがプロとしてプレーする最後のシーズンになる。そういう気持ちで毎日プレーしたいんだ。例えば、『エンゼルスタジアムでプレーするのはこれが最後なんだな』とか、『このカードを戦うのもキャリアで最後なんだな』って思いながらね」という本人のコメントを紹介。



続けて、「彼は今後も別の立場でドジャースに関わり続けたいと考えており、次のキャリアの章へ進む準備を始めているようだ。そして今季が思い描いた通りに進めば、WSを3度制覇という形で現役生活に幕を下ろすことになるかもしれない」と記している。



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