ブラジルサッカー連盟（CBF）は30日、FIFAワールドカップ2026に向けたブラジル代表メンバーの背番号を発表した。
23大会連続23回目のW杯出場となるブラジル代表はグループCに入り、6月13日にモロッコ代表と、同19日にハイチ代表と、同24日にスコットランド代表と対戦する予定となっている。
すでに今月18日にW杯メンバー26名が発表され、ネイマール（サントス）も選出されたことが話題を呼んでいたなか、背番号も決定。負傷を抱えていることが明らかになっているネイマールが10番を着用するほか、ヴィニシウス・ジュニオール（レアル・マドリード）は7番を着用することが決まった。
なお、この背番号は今月31日のパナマ代表と、6月6日のエジプト代表との国際親善試合から使用される。発表されたブラジル代表の背番号は以下の通り。
▼GK
1 アリソン（リヴァプール／イングランド）
23 エデルソン（フェネルバフチェ／トルコ）
12 ウェヴェルトン（グレミオ）
▼DF
6 アレックス・サンドロ（フラメンゴ）
14 グレイソン・ブレーメル（ユヴェントス／イタリア）
13 ダニーロ（フラメンゴ）
16 ドウグラス・サントス（ゼニト／ロシア）
3 ガブリエウ・マガリャンイス（アーセナル／イングランド）
24 ロジェール・イバニェス（アル・アハリ・サウジ／サウジアラビア）
15 レオ・ペレイラ（フラメンゴ）
4 マルキーニョス（パリ・サンジェルマン／フランス）
2 ウェズレイ・フランカ（ローマ／イタリア）
▼MF
8 ブルーノ・ギマランイス（ニューカッスル／イングランド）
5 カゼミーロ（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）
18 ダニーロ（ボタフォゴ）
17 ファビーニョ（アル・イテハド／サウジアラビア）
20 ルーカス・パケタ（フラメンゴ）
▼FW
19 エンドリッキ（リヨン／フランス）
22 ガブリエウ・マルティネッリ（アーセナル／イングランド）
25 イゴール・チアゴ（ブレントフォード／イングランド）
21 ルイス・エンヒキ（ゼニト／ロシア）
9 マテウス・クーニャ（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）
10 ネイマール（サントス）
11 ハフィーニャ（バルセロナ／スペイン）
26 ハイアン（ボーンマス／イングランド）
7 ヴィニシウス・ジュニオール（レアル・マドリード／スペイン）