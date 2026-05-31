背番号「10」を着用するネイマール（写真は2023年9月のもの） [写真]=Getty Images

　ブラジルサッカー連盟（CBF）は30日、FIFAワールドカップ2026に向けたブラジル代表メンバーの背番号を発表した。

　23大会連続23回目のW杯出場となるブラジル代表はグループCに入り、6月13日にモロッコ代表と、同19日にハイチ代表と、同24日にスコットランド代表と対戦する予定となっている。

　すでに今月18日にW杯メンバー26名が発表され、ネイマール（サントス）も選出されたことが話題を呼んでいたなか、背番号も決定。負傷を抱えていることが明らかになっているネイマールが10番を着用するほか、ヴィニシウス・ジュニオール（レアル・マドリード）は7番を着用することが決まった。

　なお、この背番号は今月31日のパナマ代表と、6月6日のエジプト代表との国際親善試合から使用される。発表されたブラジル代表の背番号は以下の通り。

▼GK
1　アリソン（リヴァプール／イングランド）
23　エデルソン（フェネルバフチェ／トルコ）
12　ウェヴェルトン（グレミオ）

▼DF
6　アレックス・サンドロ（フラメンゴ）
14　グレイソン・ブレーメル（ユヴェントス／イタリア）
13　ダニーロ（フラメンゴ）
16　ドウグラス・サントス（ゼニト／ロシア）
3　ガブリエウ・マガリャンイス（アーセナル／イングランド）
24　ロジェール・イバニェス（アル・アハリ・サウジ／サウジアラビア）
15　レオ・ペレイラ（フラメンゴ）
4　マルキーニョス（パリ・サンジェルマン／フランス）
2　ウェズレイ・フランカ（ローマ／イタリア）

▼MF
8　ブルーノ・ギマランイス（ニューカッスル／イングランド）
5　カゼミーロ（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）
18　ダニーロ（ボタフォゴ）
17　ファビーニョ（アル・イテハド／サウジアラビア）
20　ルーカス・パケタ（フラメンゴ）

▼FW
19　エンドリッキ（リヨン／フランス）
22　ガブリエウ・マルティネッリ（アーセナル／イングランド）
25　イゴール・チアゴ（ブレントフォード／イングランド）
21　ルイス・エンヒキ（ゼニト／ロシア）
9　マテウス・クーニャ（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）
10　ネイマール（サントス）
11　ハフィーニャ（バルセロナ／スペイン）
26　ハイアン（ボーンマス／イングランド）
7　ヴィニシウス・ジュニオール（レアル・マドリード／スペイン）