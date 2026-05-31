ブラジルサッカー連盟（CBF）は30日、FIFAワールドカップ2026に向けたブラジル代表メンバーの背番号を発表した。

23大会連続23回目のW杯出場となるブラジル代表はグループCに入り、6月13日にモロッコ代表と、同19日にハイチ代表と、同24日にスコットランド代表と対戦する予定となっている。

すでに今月18日にW杯メンバー26名が発表され、ネイマール（サントス）も選出されたことが話題を呼んでいたなか、背番号も決定。負傷を抱えていることが明らかになっているネイマールが10番を着用するほか、ヴィニシウス・ジュニオール（レアル・マドリード）は7番を着用することが決まった。

なお、この背番号は今月31日のパナマ代表と、6月6日のエジプト代表との国際親善試合から使用される。発表されたブラジル代表の背番号は以下の通り。

▼GK

1 アリソン（リヴァプール／イングランド）

23 エデルソン（フェネルバフチェ／トルコ）

12 ウェヴェルトン（グレミオ）

▼DF

6 アレックス・サンドロ（フラメンゴ）

14 グレイソン・ブレーメル（ユヴェントス／イタリア）

13 ダニーロ（フラメンゴ）

16 ドウグラス・サントス（ゼニト／ロシア）

3 ガブリエウ・マガリャンイス（アーセナル／イングランド）

24 ロジェール・イバニェス（アル・アハリ・サウジ／サウジアラビア）

15 レオ・ペレイラ（フラメンゴ）

4 マルキーニョス（パリ・サンジェルマン／フランス）

2 ウェズレイ・フランカ（ローマ／イタリア）

▼MF

8 ブルーノ・ギマランイス（ニューカッスル／イングランド）

5 カゼミーロ（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）

18 ダニーロ（ボタフォゴ）

17 ファビーニョ（アル・イテハド／サウジアラビア）

20 ルーカス・パケタ（フラメンゴ）

▼FW

19 エンドリッキ（リヨン／フランス）

22 ガブリエウ・マルティネッリ（アーセナル／イングランド）

25 イゴール・チアゴ（ブレントフォード／イングランド）

21 ルイス・エンヒキ（ゼニト／ロシア）

9 マテウス・クーニャ（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）

10 ネイマール（サントス）

11 ハフィーニャ（バルセロナ／スペイン）

26 ハイアン（ボーンマス／イングランド）

7 ヴィニシウス・ジュニオール（レアル・マドリード／スペイン）