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ロサンゼルス・ドジャースは今夏のトレード期限に向けてさらなる戦力強化を検討する可能性がある。その中で、ヒューストン・アストロズのヨルダン・アルバレス外野手が、トレード候補として浮上しているようだ。米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』のマット・レビン記者が報じた。



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アルバレスは球界で屈指の長打力を誇る打者で、28日（日本時間29日）時点で打率.312、本塁打20、打点36、OPS1.086を記録している。ドジャース打線は不振に陥っている側面を見せており、アルバレスのような強打者を加えることは大きな後押しになるかもしれない。











ドジャースにはすでに左打者が多く並んでいるものの、アルバレスは右投手よりも左投手に対して優れた通算成績を残している。大谷翔平選手、ムーキー・ベッツ内野手、フレディ・フリーマン内野手、カイル・タッカー外野手、ウィル・スミス捕手らにアルバレスが加われば、球界屈指の打線となるだろう。



また、アルバレスは主に指名打者（DH）として出場してきた一方で、左翼手を守った経験もある。そのため、デーブ・ロバーツ監督にとっては、シーズンを通じて打線を組み替える上で柔軟性をもたらす存在にもなり得る。



注目されるアルバレスの動向についてレビン氏は「ドジャースは必ずしも彼のような選手を加える必要はないが、打力はいくらあっても足りないものだ。もし機会が巡ってきたならば、ドジャースは少なくともアストロズと交渉し、取引成立に向けた条件を探るだろう」と言及した。





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