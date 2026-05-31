







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間28日、左肘手術による離脱から復帰したばかりだったキケ・ヘルナンデス内野手が負傷者リスト（IL）に入った。本人にとってもチームにとっても大誤算といえるが、不幸中の幸いか復帰時期の見通しは立っているようだ。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。



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キケは同27日の試合中、左腹斜筋を痛めたことを理由に途中交代。試合後、デーブ・ロバーツ監督がIL入りを明言したことが伝えられていた。











同メディアは「キケはかなり重い腹斜筋の損傷を負い、しばらく離脱することになった。しかし、既に復帰時期のおおよその見通しは立っているようだ。彼は月曜日のコロラド・ロッキーズ戦前の時点で違和感を覚えていたというが、自分ではそこまで深刻ではないと判断し、そのままプレーを続けることを決めた。しかし、彼はそれから数日後に再びIL入りすることになった」と言及。



続けて、「複数のドジャース番記者によると、キケの復帰までの期間はおよそ6〜8週間と見られている。ただし、最終的には痛みの程度や、負荷をかけた際の反応次第になるという。現時点での見通しではあるものの、少なくともシーズン終了前には復帰できそうだという点は救いといえる」と記している。





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