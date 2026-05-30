







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間26日、故障離脱していたキケ・ヘルナンデス内野手の復帰に伴い、サンティアゴ・エスピナル内野手がDFAとなった。同選手はこのままチームを去るとみられていたが、事態はまさかの展開になりつつあるかもしれない。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。



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エスピナルは今年2月中旬にマイナー契約でドジャースに加入すると、開幕前にメジャー契約に移行しそのまま開幕ロースター入り。ただ、26試合で打率.220と目立った成績を残せないままDFAとなった。











各報道では、内野手の層を厚くしたい球団がエスピナルの獲得に動く可能性が高いと予想されていた。ただ、予想とは裏腹に他球団からのオファーはないまま、ウエーバーを通過し3Aへ行くことになった。



同メディアは「彼については、他球団が金銭トレードを打診しても不思議ではなかった。また、それ以上にウエーバーでそのまま獲得される可能性が高いと見られていた。その彼が通過したことはチームにとって大きな朗報だ」と言及。



続けて、「もしチームが右の代打要員として彼を再昇格させ、三塁でマックス・マンシー内野手の休養日を補う役割を任せたいと考えれば、それは十分可能な状況になった。今週初めの時点ではドジャースでの時間は終わりに近づいているように見えていたが、状況は一変し、思ったよりも早く呼び戻される可能性が出てきた」と記している。



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