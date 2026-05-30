







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースのムーキー・ベッツ内野手が、長引く打撃不振の中でファンからの批判に心を痛めているようだ。今季は本来の打撃成績から大きく離れており、ドジャースファンの間でも不安の声が広がっている。米メディア『ドジャース・ネイション』のネルソン・エスピナル記者が言及した。



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ベッツはボストン・レッドソックスからドジャースに加入して以降、ファンから大きな支持を受けてきた。ここ数年も大谷翔平選手らとともにワールドシリーズ制覇に貢献し、球団にとって欠かせないスターだ。











しかし、ここ1年余りは状況が変わっている。昨季は打率.258、出塁率.326、長打率.406、本塁打20、打点82にとどまり、キャリア最悪とも言える打撃成績に終わった。守備ではゴールドグラブ級の働きを見せてbWAR4.9を記録したが、打席での物足りなさは隠せない。



不振の背景には、2024年オフから遊撃手への転向に取り組んだ影響もある。遊撃手をフルタイムで守るため守備練習の比重が増え、打撃準備に影響した可能性があるという。さらに、昨季の開幕時には体調不良で大きく体重を落とし、それも不振の一因となった。



打撃不振に対して集まる批判についてベッツ自身は「世の中には否定的な意見がたくさんある。憎悪に満ちている。信じられない。応援しておきながら、どうしてあんなに否定的な態度を取れるのだろうか」と言及した。







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