将来有望と期待される選手でも、プロ入り後に苦しむケースが珍しくないプロ野球の世界。中日ドラゴンズにも本来の実力を発揮できておらず、今季のパフォーマンスが重要視される選手がいる。そこで今回は、今シーズンが崖っぷちと目される中日の選手を取り上げたい。（今季成績は5月22日時点）

仲地礼亜

[caption id="attachment_261328" align="aligncenter" width="1200"] 中日ドラゴンズの仲地礼亜【写真：産経新聞社】[/caption]

・投打：右投右打

・経歴：嘉手納高 - 沖縄大

・ドラフト：2022年ドラフト1位

昨季成績：1試合、0勝0敗、防御率3.38

ドラフト1位で入団し、プロ4年目を迎えた仲地礼亜。巻き返しが必要な立場だが、直近の登板でも結果を残せなかった。

嘉手納高から沖縄大に進み、大学3年時に出場した日本選手権で好投。2022年ドラフト会議で中日ドラゴンズから1位指名を受けた。

ルーキーイヤーの2023年は9試合に登板し防御率4.98の成績だったが、プロ初勝利を含む2勝をマーク。

更なる成長が期待された翌2024年だったが故障に苦しむシーズンを過ごし、一軍ではわずか1試合の登板にとどまった。

昨季も一軍登板が1試合に終わるも、ファームでは防御率2.81と安定した成績を残し、今季の登板機会増加が期待された。

しかし、ここまで一軍で4試合に登板しているものの、防御率10.29と苦しい数字に。直近の読売ジャイアンツ戦でも3失点を許した。

ファームでの防御率こそ0点台だが、一軍で結果を出さなければアピールにならないだけに、まさに崖っぷちだ。

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