アーセナルのミケル・アルテタ監督が、クラブ史上初となるチャンピオンズリーグ（CL）優勝へ向けて意気込みを語った。クラブ公式サイトが伝えた。

30日、2025ー26シーズンのチャンピオンズリーグ決勝が行われる。アーセナルは2005ー06シーズン以来となる20年ぶりの決勝進出となる。

前日会見に出席したアルテタ監督は、「我々の歴史上、この舞台に立つのは2度目なので、この瞬間を自分のものにするチャンスだと思う。明日、このフットボールクラブの歴史に新たな一章を刻むチャンスがある」とコメント。「そのためには、明確なビジョン、大きな勇気、そして勝利への揺るぎない意欲を持ってプレーしなければならない。我々はその3つの要素を備えているので、優勝に近づいていると確信している」と、チームとしてしっかりと優勝するための準備をしてきたとした。

アーセナルは2003ー04シーズン以来となる22年ぶりのプレミアリーグ優勝を果たした中で、2冠を目指して戦う状況。リラックスして臨むことはないとし、CL初優勝への想いを口にした。

「野望はもっと大きい。我々は1つ優勝を果たしているが、2つ目も勝ち取りたい。これまでずっとそのことばかりを話してきた。今回の優勝は、より大きな目標に到達し、さらに上を目指すための足掛かりとなるはずだ」

「この大会で過去2、3シーズン証明してきたように、チームにはその能力がある。選手たちには、必ずやり遂げられるという自信を持って欲しい」

相手は昨シーズン王者のパリ・サンジェルマン（PSG）。昨シーズンは準決勝で対戦し、0ー1、1ー2と連敗を喫してベスト4敗退となっていた。アルテタ監督は今シーズンの戦いぶりに自信を見せ、しっかりと優勝を果たすことでクラブの未来のためにも、初優勝を掴み取りたいとした。

「準備は本当に素晴らしく、集中力も高く、非常に前向きなものだった。我々は、これまでのプレーぶりや大会でのパフォーマンスによって、ここにいる権利を勝ち取ったからこそ、ここにいる。そして明日、あのグラウンドで、我々はトロフィーを獲得する権利を勝ち取らなければならない」

「それは我々全員にとって新たな意味を持つだろう。アーセナルのようなクラブで新たな歴史を刻むことがどれほど難しいか、我々はよく知っている。それが我々の目標であり、だからこそ我々は皆、とても興奮し、それを実現させたいという強い願望を持っている」

試合は30日の25時キックオフ。ハンガリーのプスカシュ・アレーナ（で行われる。