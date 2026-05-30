明治安田J1百年構想リーグ・プレーオフラウンド・15－16位決定戦の第1戦が30日に行われ、京都サンガF.C.と柏レイソルが対戦した。

京都と柏はともに、2025明治安田J1リーグでは優勝争いを繰り広げながら、明治安田J1百年構想リーグ・地域リーグラウンドでは苦しい戦いを強いられた。京都はWESTグループで勝ち点「23」を獲得しており、柏はEASTグループで勝ち点「20」を獲得。ともに9位でシーズンを終え、このプレーオフラウンドで相まみえることとなった。

京都にとっては、地域リーグラウンドWESTグループ第18節（最終節）のV・ファーレン長崎戦をもって曺貴裁監督が退任。柏との2試合は、吉田達磨ヘッドコーチが、トップチームの監督として指揮を執る。

試合はキックオフから約49秒後に動く。柏は古賀太陽からの縦パスを起点に攻撃に移り、山内日向汰、垣田裕暉がダイレクトで繋ぐと、ボールを引き取った小泉佳穂が、ペナルティエリア手前左寄りの位置から左足一閃。豪快な一撃をニアサイドに突き刺し、小泉の2試合連続ゴールで柏が先手を取った。

だが、京都はこの直後に反撃へ。敵陣右サイドで、柏の古賀とGK小島亨介の間に連携ミスが発生。背後へこぼれたボールを見逃さなかったラファエル・エリアスが冷静に中央へ繋ぐと、最後は走り込んできた新井晴樹が流し込んだ。

勢いに乗る京都は9分、左サイドを突破した新井のクロスボールをエリアスがヘッドで合わせたものの、ここはGK小島が立ちはだかる。こぼれ球に反応した中野瑠馬が中川敦瑛に倒されたが、OFR（オンフィールドレビュー）を経て、PKは取り消しとなった。

以降は1－1で時間が流れたものの、前半も終盤に差し掛かった39分には、再びスコアが動く。敵陣中央のスペースを山内がドリブルで持ち運び、小泉へパスを繋ぐと、ダイレクトでの落としを受けた垣田裕暉が右足でシュートを沈める。このゴールで柏が勝ち越すと、前半アディショナルタイムには、最終ラインからのビルドアップで京都の守備陣を巧みに動かし、最後は敵陣のスペースへ飛び出した杉岡大暉が左足でシュートを突き刺した。

柏が2点をリードして後半へ折り返したものの、京都は68分に再び1点差に詰め寄る。敵陣左サイドでボールを持った佐藤響が右足で浮き球のボールを送ると、ボックス内ファーサイドに入った奥川雅也が頭で落とし、須貝英大がアーリークロスを放り込む。1度は跳ね返されたものの、セカンドボールを拾った本田風智がマイナスへ落とし、最後はエリアスが左足でシュートを叩き込んだ。

このまま柏の1点リードで終盤に突入すると、柏は87分にトドメを刺す。久保藤次郎、瀬川祐輔の連続シュートはどちらも防がれたものの、ボックス左にこぼれたセカンドボールに小見洋太が反応。右足から放たれたシュートはクロスバーに当たってゴールに吸い込まれる。

続く90分、前線でボールを収めた細谷真大が反転し、前線にボールを持ち運ぶと、横でサポートした久保がドリブルでボックス内に侵入し、冷静に右足でシュートを流し込む。後半アディショナルタイムには、原田亘からのパスをボックス内で細谷が収め、ボールを引き取った馬場晴也が冷静にファーサイドへ繋ぐと、最後は小見が押し込んだ

撃ち合いとなったゲームは、終わってみれば柏が4点のリードを奪ってタイムアップを迎えた。第2戦は6月6日、柏の本拠地『三協フロンテア柏スタジアム』で行われる。

【スコア】

京都サンガF.C. 2－6 柏レイソル

【得点者】

0－1 1分 小泉佳穂（柏レイソル）

1－1 2分 新井晴樹（京都サンガF.C.）

1－2 39分 垣田裕暉（柏レイソル）

1－3 45＋1分 杉岡大暉（柏レイソル）

2－3 68分 ラファエル・エリアス（京都サンガF.C.）

2－4 87分 小見洋太（柏レイソル）

2－5 90分 久保藤次郎（柏レイソル）

2－6 90＋6分 小見洋太（柏レイソル）

【ゴール動画】柏が敵地で怒涛のゴールラッシュ！