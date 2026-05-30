カナダサッカー協会は29日、FIFAワールドカップ2026に臨む同国代表メンバー26名を発表した。

アメリカ、メキシコとともに、今大会の共同開催国の1つとしてワールドカップに臨むカナダ代表。本大会開幕まで約2週間と迫るなか、今後は6月1日にウズベキスタン代表、同5日にアイルランド代表との親善試合を経て、本大会へ乗り込む。グループステージではグループBに組み込まれており、ボスニア・ヘルツェゴビナ代表、カタール代表、スイス代表と対戦する。

カナダ代表を率いるジェシー・マーシュは29日に本大会のメンバー26名を発表。コンディションを不安視されたアルフォンソ・デイヴィス（バイエルン／ドイツ）は無事メンバー入り。その他、タジョン・ブキャナン（ビジャレアル／スペイン）や、ジョナサン・デイヴィッド（ユベントス/イタリア）、サイル・ラリン（マジョルカ/スペイン）なども順当に選出された。

メンバー26名は以下の通り。

▼GK

マキシム・クレポー（オーランド・シティ／アメリカ）

オーウェン・グッドマン（バーンズリー／イングランド）

デイン・セント・クレア（インテル・マイアミ／アメリカ）

▼DF

モイーズ・ボンビト（ニース／フランス）

デレク・コーネリアス（マルセイユ／フランス）

アルフォンソ・デイヴィス（バイエルン／ドイツ）

リュック・デ・フーゲロールズ（フルアム／イングランド）

アリスター・ジョンストン（セルティック／スコットランド）

アルフィー・ジョーンズ（ミドルズブラ／イングランド）

リッチー・ラリア（トロントFC）

ニコ・シグル（ハイドゥク・スプリト／クロアチア）

ジョエル・ウォーターマン（シカゴ・ファイアー／アメリカ）

▼MF

アリ・アーメド（ノリッジ／イングランド）

タジョン・ブキャナン（ビジャレアル／スペイン）

マシュー・ショワニエール（ロサンゼルスFC／アメリカ）

ステファン・ユースタキオ（ポルト／ポルトガル）

マルセロ・フローレス（ティグレス／メキシコ）

イスマエル・コネ（サッスオーロ／イタリア）

リアム・ミラー（ハル・シティ／イングランド）

ジョナサン・オソリオ（トロントFC）

ネイサン・サリバ（アンデルレヒト／ベルギー）

ジェイコブ・シャッフェルバーグ（ロサンゼルスFC／アメリカ）

▼

ジョナサン・デイヴィッド（ユベントス/イタリア）

プロミス・デイヴィッド（ユニオン・サン・ジロワーズ/ベルギー）

サイル・ラリン（マジョルカ/スペイン）

タニ・オルワセイ（ビジャレアル/スペイン）