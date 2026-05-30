エジプトサッカー協会（EFA）は30日、FIFAワールドカップ2026に臨む同国代表の最終メンバー26名を発表した。

2大会ぶり4度目のW杯出場となるエジプト代表。グループステージではグループGに入っており、6月15日にベルギー代表と、同21日にニュージーランド代表と、同26日にイラン代表と対戦する。

EFAは20日の段階で、本大会に臨む候補メンバー27名を発表。5月28日に行われたロシア代表との親善試合後に本大会メンバー26名が発表されることになっていた。その結果、候補メンバーからはFWアクタイ・アブダラ（ENPPI）が外れ、GKは異例の4名体制で本大会に臨むことが決定。モハメド・サラー（リヴァプール）やオマル・マルムーシュ（マンチェスター・シティ）は順当に最終メンバーに名を連ねている。

エジプト代表の最終メンバー26名は以下の通り。

▼GK

モハメド・エル・シェナウィ（アル・アハリ）

モスタファ・ショベイル（アル・アハリ）

エル・マディ・ソリマン（ザマレク）

モハメド・アラー（エル・グーナ）

▼DF

モハメド・ハニー（アル・アハリ）

タレク・アラー（ZED）

ハムディ・ファティ（アル・ワクラ／カタール）

ラーミー・ラビーア（アル・アイン／UAE）

ヤセル・イブラヒム（アル・アハリ）

ホッサム・アブデルマグイド（ザマレク）

モハメド・アブデルモネイム（ニース／フランス）

アフメド・ファトゥー（ザマレク）

カリム・ハフェズ（ピラミッズ）

▼MF

マルワン・アティア（アル・アハリ）

モハナド・ラシーン（ピラミッズ）

ナビル・エマド（別名ドンガ、アル・ナジマ／サウジアラビア）

マフムード・サベル（ZED）

ジゾ（アル・アハリ）

トレゼゲ（アル・アハリ）

エマム・アシュール（アル・アハリ）

モスタファ・ズィーコ（ピラミッズ）

イブラヒム・アデル（ノアシェラン／デンマーク）

ハイセム・ハッサン（オビエド／スペイン）

モハメド・サラー（リヴァプール／イングランド）

▼FW

オマル・マルムーシュ（マンチェスター・シティ／イングランド）

ハムザ・アブデルカリム（バルセロナU－19／スペイン）