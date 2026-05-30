エジプトサッカー協会（EFA）は30日、FIFAワールドカップ2026に臨む同国代表の最終メンバー26名を発表した。
2大会ぶり4度目のW杯出場となるエジプト代表。グループステージではグループGに入っており、6月15日にベルギー代表と、同21日にニュージーランド代表と、同26日にイラン代表と対戦する。
EFAは20日の段階で、本大会に臨む候補メンバー27名を発表。5月28日に行われたロシア代表との親善試合後に本大会メンバー26名が発表されることになっていた。その結果、候補メンバーからはFWアクタイ・アブダラ（ENPPI）が外れ、GKは異例の4名体制で本大会に臨むことが決定。モハメド・サラー（リヴァプール）やオマル・マルムーシュ（マンチェスター・シティ）は順当に最終メンバーに名を連ねている。
エジプト代表の最終メンバー26名は以下の通り。
▼GK
モハメド・エル・シェナウィ（アル・アハリ）
モスタファ・ショベイル（アル・アハリ）
エル・マディ・ソリマン（ザマレク）
モハメド・アラー（エル・グーナ）
▼DF
モハメド・ハニー（アル・アハリ）
タレク・アラー（ZED）
ハムディ・ファティ（アル・ワクラ／カタール）
ラーミー・ラビーア（アル・アイン／UAE）
ヤセル・イブラヒム（アル・アハリ）
ホッサム・アブデルマグイド（ザマレク）
モハメド・アブデルモネイム（ニース／フランス）
アフメド・ファトゥー（ザマレク）
カリム・ハフェズ（ピラミッズ）
▼MF
マルワン・アティア（アル・アハリ）
モハナド・ラシーン（ピラミッズ）
ナビル・エマド（別名ドンガ、アル・ナジマ／サウジアラビア）
マフムード・サベル（ZED）
ジゾ（アル・アハリ）
トレゼゲ（アル・アハリ）
エマム・アシュール（アル・アハリ）
モスタファ・ズィーコ（ピラミッズ）
イブラヒム・アデル（ノアシェラン／デンマーク）
ハイセム・ハッサン（オビエド／スペイン）
モハメド・サラー（リヴァプール／イングランド）
▼FW
オマル・マルムーシュ（マンチェスター・シティ／イングランド）
ハムザ・アブデルカリム（バルセロナU－19／スペイン）