







ドジャース 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの佐々木朗希投手が、5月に入ってから状態を上げている。しかし、スプリングトレーニングや4月の投球が不安定だったことから、まだ完全に先発投手としての懸念を払拭できたわけではないようだ。米メディア『ロトボーラー』のアンディ・スミス記者が言及した。



毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］



4月の佐々木は、昨季の怪我や不調に苦しんだ姿に近かった。5試合に先発して22回2/3を投じ、防御率6.35、WHIP1.81。奪三振22に対して与四球13と制球面にも課題を残し、メジャーの先発として計算できる戦力にはほど遠い内容だった。











しかし、5月以降は明らかに内容が改善している。4試合に先発して23回を投じ、防御率3.52、WHIP1.04の成績だ。特に大きな変化は制球で、この期間の四球はわずか5個に抑え、奪三振21を記録している。



この変化の鍵となっているのは球種配分だ。佐々木はフォーシームを軸にしながらも、5月以降は新たなスプリットを第2の球種として積極的に使うようになった。4月にはスプリットの使用率が10.9％だったが、5月は27.9％まで上昇している。



復調の気配を見せている佐々木についてスミス氏は「彼のxERAは4.95で、リーグ下位20％に位置しており、監督陣に大きな自信を与えるものではない。しかし、正しい方向へ前進している。もし佐々木が変化球で成功を収めなくても、彼のフォーシームは引き続き有望な結果を生み出し続けるだろう」と言及した。





【関連記事】

















この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】