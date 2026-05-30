







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは現在、大谷、山本由伸投手、佐々木朗希投手と3名の日本人選手が所属し、それぞれの立場でチームに貢献している。この影響もあってか、チームは次の日本人選手補強を検討し始めているかもしれない。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。



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獲得候補に浮上しているのは、阪神タイガース所属の佐藤輝明内野手。日本時間28日終了時点で、セリーグ打撃3部門全てでトップ（打率.378、13本塁打、38打点）に立っているNPBトップクラスの強打者だ。









同メディアは「MLB10球団は最近、阪神の試合にスカウトを派遣し佐藤を視察した。彼はMLBへの進出を希望しており、ドジャースも彼を視察するためにスカウトを派遣した球団の一つだった。他の球団はシカゴ・カブス、ニューヨーク・ヤンキース、セントルイス・カージナルス、ニューヨーク・メッツ、ロサンゼルス・エンゼルス、アリゾナ・ダイヤモンドバックス、シンシナティ・レッズ、デトロイト・タイガース、テキサス・レンジャーズだった」と言及。



続けて、「彼は2029年まで海外FA権を取得できないが、所属球団の承認が得られれば、MLB球団は早ければ今冬にも彼を獲得しようと動いている。ドジャースは彼が移籍市場に出れば、間違いなく入札に参加することになるだろう。これまで日本人選手を積極的に獲得してきており、彼との関連性が報じられることも間違いない」と予想している。





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