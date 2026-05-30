明治安田J1百年構想リーグ・プレーオフラウンド・9－10位決定戦の第1戦が30日に行われ、ガンバ大阪と東京ヴェルディが対戦した。

地域リーグラウンドの両グループで、5位に入ったG大阪と東京V。そんな両チームが、最終順位を決めるべく相まみえる一戦。第1戦は、G大阪の本拠地『パナソニックスタジアム吹田』でキックオフを迎えた。

前半はスコアレスで推移したものの、終盤に入った42分に均衡が破れる。G大阪は右コーナーキックを獲得すると、初瀬亮のファーサイドめがけたキックを池谷銀姿郎が頭で折り返し、ディフレクションしたセカンドボールに佐々木翔悟が反応。長期離脱から戻ってきた佐々木がゴール前のこぼれ球をねじ込み、G大阪が1点をリードして前半を終えた。

だが、後半に入ると、G大阪が一瞬の隙を見せる。47分、平川怜からのパスを受けた福田湧矢が、ペナルティエリア手前左寄りの位置からミドルシュートを狙うと、軌道が若干変化したボールを、GK東口順昭がキャッチミス。福田が対古巣戦でゴールを奪い、試合を振り出しに戻した。

試合はこのまま1－1で終盤へ向かったが、後半アディショナルタイムには東京Vがゴールを脅かすシーンを増やす。それでも、GK東口のビッグセーブもあって逆転ゴールは奪えず、このままタイムアップ。第1戦は痛み分けとなった。

第2戦は6月6日、東京Vの本拠地『味の素スタジアム』で行われる。

【スコア】

ガンバ大阪 1－1 東京ヴェルディ

【得点者】

1－0 42分 佐々木翔悟（ガンバ大阪）

1－1 47分 福田湧矢（東京ヴェルディ）

【ゴール動画】帰ってきた佐々木翔悟が“復活の一撃”