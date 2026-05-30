明治安田J1百年構想リーグ・プレーオフラウンド・19－20位決定戦の第1戦が30日に行われ、アビスパ福岡とジェフユナイテッド千葉が対戦した。

地域リーグラウンドの両グループで、福岡と千葉は残念ながら最下位に沈んだ。そんな両チームによるゲームは、序盤の15分に動く。千葉は右サイド低い位置でボールを受けた髙橋壱晟が背後のスペースへロングボールを通すと、反応した田中和樹より先に、ボックス外へ飛び出した福岡GK藤田和輝がケア。しかし、こぼれ球を拾った石川大地がダイレクトで無人のゴールに流し込み、アウェイチームの千葉が先制した。

前半はこのまま千葉の1点リードで終了したが、後半に入ると福岡が反撃へ転じる。54分、敵陣左サイド大外でボールを持った辻岡佑真が、鋭いグラウンダーパスを差し込むと、ボックス手前で前を向いた碓井聖生が右足一閃。GKホセ・スアレスが弾いたボールに重見柾斗が詰めると、さらにこぼれたボールに碓井が反応。福岡が試合を振り出しに戻した。

勢いに乗る福岡は続く66分、またも左サイドから攻撃へ移り、大外のスペースを駆け上がった辻岡が、藤本一輝からのスルーパスを呼び込み、左足でクロスボールを送る。相手に当たってディフレクションしたボールを橋本悠が頭で沈め、福岡が逆転に成功した。

だが、千葉もこのまま諦めることはない。87分、髙橋からのパスを受けたイサカ・ゼインがボックス右のスペースへスルーパスを通すと、抜け出した石川がギリギリのところでボールを残し、最後は呉屋大翔が押し込む。途中出場したストライカーが魂の同点ゴールを奪い、試合は2－2でタイムアップを迎えた。

試合はこのままタイムアップ。福岡がホームでの第1戦で先勝した。第2戦は6月6日、千葉の本拠地『フクダ電子アリーナ』で行われる。

【スコア】

アビスパ福岡 2－2 ジェフユナイテッド千葉

【得点者】

0－1 15分 石川大地（ジェフユナイテッド千葉）

1－1 54分 碓井聖生（アビスパ福岡）

2－1 66分 橋本悠（アビスパ福岡）

2－2 87分 呉屋大翔（ジェフユナイテッド千葉）

【ゴール動画】福岡と千葉の第1戦はドロー