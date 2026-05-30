明治安田J1百年構想リーグ・プレーオフラウンド・3－4位決定戦の第1戦が30日に行われ、セレッソ大阪とFC東京が対戦した。

地域リーグラウンドの両グループを2位で終えたチーム同士の対戦。C大阪はWESTグループで勝ち点「31」を積み上げており、FC東京はEASTグループで勝ち点「37」を獲得した。頂点には届かなかったものの、この特別シーズンを笑顔で終えるため、両チームともに勝利で終えることが至上命題だ。

試合は前半も終盤に差し掛かった36分に動く。FC東京は左サイドから攻撃に移り、橋本健人からのパスを受けた遠藤渓太が、大外に広げる。粘った佐藤龍之介がボールを残すと、動き直していた遠藤が左サイドを縦に突破。グラウンダーのクロスボールがオウンゴールを誘発し、FC東京が先手を取った。

だが、C大阪もビハインドのまま前半を終わらせはしない。45＋2分、敵陣右サイドで前を向いたディオン・クールズが背後のスペースをへスルーパスを供給すると、抜け出した櫻川ソロモンにはわずかに合わなかったものの、逆サイドから走り込んでいた大畑歩夢が粘りを見せる。アレクサンダー・ショルツのクリアが小さくなると、こぼれ球を拾った柴山昌也が左足一閃。室屋成がゴールカバーに入っていたものの、強引に捻じ込み、柴山が待望の明治安田J1百年構想リーグ初ゴールをマーク。C大阪が試合を振り出しに戻して前半を終えた。

後半に入ると、立ち上がりの49分に再びゴールネットが揺れる。FC東京の右コーナーキックの場面、キッカーの橋本健人がマイナス方向へのパスをチョイスすると、常盤亨太が再び右へ広げ、小泉慶が右足でクロスボールを供給。ボックス内で高く跳んだマルセロ・ヒアンがヘディングシュートを叩き込み、FC東京が勝ち越した。

その後、ホームの声援を背に反撃へ出るC大阪は、櫻川らがゴールを脅かすシーンを作ったが、同点弾は奪えないまま時計の針が進む。それでも79分、左サイドから仕掛けた本間至恩が、中央へグラウンダーのボールを送ると、香川真司のコントロールが若干長くなったボールに登里享平が反応。ダイレクトで放った左足シュートは、GK田中颯の手を弾き飛ばしてゴールに入り、C大阪が同点に追いついた。

試合はこのままタイムアップ。C大阪の本拠地『YANMAR HANASAKA STADIUM』での第1戦は痛み分けとなった。勝負の行方が決まる第2戦は6月6日、『MUFGスタジアム』（国立競技場）で行われる。

【スコア】

セレッソ大阪 2－2 FC東京

【得点者】

0－1 36分 オウンゴール（FC東京）

1－1 45＋2分 柴山昌也（セレッソ大阪）

1－2 49分 マルセロ・ヒアン（FC東京）

2－2 79分 登里享平（セレッソ大阪）

【ゴール動画】C大阪とFC東京の激闘は痛み分け