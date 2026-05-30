







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間4月21日、クローザーを務めていたエドウィン・ディアス投手が右肘遊離体を理由に故障者リスト（IL）に入った。同選手はその後手術を受けているが、その後の回復は着実に進んでいるようだ。米メディア『ロトワイヤー』が報じた。



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ディアスは7登板、1勝0敗4セーブ、防御率10.50と不調だった中でIL入りすると、その数日後に遊離体の除去手術を受けた。現時点では、戦列復帰はシーズン後半戦になると見込まれている。











そのディアスについて、同メディアは「ジアスレチックのファビアン・アルダヤ記者によると、ディアスは火曜日か水曜日に投球プログラムを開始する見込みだという。彼は4月下旬に手術を受けた。現在は回復が進み、投球練習を始められる段階まで来ているものの、復帰は7月中旬以降になると見られている。ILからの具体的な復帰時期については、今後リハビリプログラムを進めていく中で、より明確になっていく見込みだ」と言及している。



チームは現在、タナー・スコット投手らが空いた穴をカバーしているが、ブルペンが持ちこたえている間に復帰することはできるだろうか。





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