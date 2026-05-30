アイスランド代表は30日、キリンチャレンジカップ2026 日本代表戦に向け、会場の国立競技場で公式会見・公式練習を行った。

アイスランドを率いるアルナル・グンラウグソン監督は「森保（一）監督は素晴らしいサッカー文化を日本で作っていると思います。規律があり、戦術も技術的にも新しい方法でチームを作り、選手は謙虚でハードワークします。日本の皆さんが誇りに思えるチームです」と日本に対するリスペクトを口にした。

アイスランドは明日31日（日）に日本と対戦し、開幕直前の6月10日（水）には王者・アルゼンチン代表との国際親善試合に臨む。「明日の試合はFIFAウインドウ外なので、残念ながら強みのある選手を数名呼べなかった」そうだが、「それでも10人程度は両方の試合に出る選手がいます。我々のビッグネームが欠場しますが、日本もそうだと理解しています。明日もそうですが、三笘（薫）選手がワールドカップでプレーできないことは残念に思っています」と直前の負傷により選外となった三笘について言及した。

日本で警戒する選手については「（オーリ）オスカルソンから聞いている」という「久保建英」の名前を挙げた。「全体的にはファンタスティックな選手ばかりです。明日の試合に対して責任を全うし、森保監督が作り上げた素晴らしいチームに対してしっかり戦いたい」と意気込んだ。

日本対アイスランドの一戦は、5月31日（日）19時25分キックオフ。日本テレビ系列にて全国生中継、TVerとDAZNでも無料ライブ配信される。

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