







大谷翔平 最新情報



ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平は29日（日本時間30日）、ドジャー・スタジアムで行われたフィリーズ戦に「1番・DH」でスタメン出場。同試合で、2試合連続の本塁打を含む3安打を放った。



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ドジャースが2-0とリードして迎えた3回、1死走者なしの場面で1番・大谷が打席に入る。











相手先発ザック・ウィーラーのスプリットを振り抜くと、打球は右翼フェンスを越え、2試合連発の今季10号本塁打となった。



勢いに乗った大谷は、5回にもウィーラーから中安打を放つ。8回にはティム・メイザから中安打を放ち、この試合3安打をマークした。



ドジャースは4-2で勝利。今季成績を37勝20敗とし、ナ・リーグ西地区1位につけている。



大谷の今季打撃成績は、ここまで打率.279、10本塁打、31打点。MLBで6年連続の2桁本塁打を達成し、復調の兆しを見せている。























【実際の映像】2試合連発！大谷翔平の今季10号アーチがこちら

MLB Japanの公式Xより













💥2試合連発！ 今季第10号ホームラン！



ウィーラーのスプリッターを打ってライトスタンドへ🔥



この試合 3本目のホームラン！チームは3回終了時点で3-0とリードしています！

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【了】