







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、現役生活が晩年に差し掛かっている選手がいる。現在36歳のフレディ・フリーマン内野手もその一人で、今季開幕前には後4年現役を続けたい意向を口にしているが、その計画に迷いが生じているようだ。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。



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同メディアは「フリーマンはこれまで、『今季終了後もあと3年はプレーしたい』と語っていた。しかし、その考えに変化が生じているようだ。フリーマン夫妻は先月、初めての女の子となる第4子を迎えた。ジアスレチックのケン・ローゼンタール記者によると、その娘の誕生によって、彼の野球人生に対する考え方が変わり始めているという」と言及。











続けて、「娘が成長していく姿をフェイスタイム越しに見るのがつらい。これだけ長くこの仕事を続け、ほとんどすべてを成し遂げてきたのに、それでもまだ大切な瞬間を逃している」、「僕はずっと、時の流れが人を衰えさせるものだと思っていた。でも、実際はそうじゃないのかもしれない。家族や子どもたちとの大切な時間を逃してしまうこと、それが理由なんじゃないかと思う」といったフリーマンのコメントを伝えている。



フリーマンの現契約は2027年で満了予定だが、そこからどのような決断を下すのかは要注目だ。





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