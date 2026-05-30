ロッテ・安田尚憲が30日、阪神戦で3年ぶりの本塁打となる今季第1号ソロを放った。
今季初昇格となった安田は『7番・サード』で先発出場し、0－1の2回二死走者なしの第1打席、阪神先発・村上頌樹が1ストライクから投じた2球目のストレートをバックスクリーンに放り込んだ。これが安田にとって23年10月10日の楽天戦以来の一発になった。
安田は球団を通じて「無我夢中で打席に入りました。１打席目に最高の結果が出て良かったです。次も頑張ります」と喜んだ。
ロッテ・安田尚憲が30日、阪神戦で3年ぶりの本塁打となる今季第1号ソロを放った。
今季初昇格となった安田は『7番・サード』で先発出場し、0－1の2回二死走者なしの第1打席、阪神先発・村上頌樹が1ストライクから投じた2球目のストレートをバックスクリーンに放り込んだ。これが安田にとって23年10月10日の楽天戦以来の一発になった。
安田は球団を通じて「無我夢中で打席に入りました。１打席目に最高の結果が出て良かったです。次も頑張ります」と喜んだ。
本記事は「ベースボールキング」から提供を受けております。著作権は提供各社に帰属します。
他媒体からの提供記事の情報について
※本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。