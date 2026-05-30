開幕戦の伊藤でつまずき、ソフトバンクに8連敗

ソフトバンクに衝撃の開幕8連敗。それも0対10、1対11とボロ負けの後、初回野村佑希の満塁弾で大量リードだと思ったら、次の回あっさり追い着かれ、結局6対7で競り負けたという、トラウマ級の3連戦を経て交流戦入りしたファイターズだ。ムードとしては最悪。もう、どうやったらホークスに勝てるのかわからない。自信を失いかけていた。決してホークスがリーグで独走しているわけじゃない。むしろ、ケガ人続出で苦しいチーム事情だ。ハム戦の貯金でどうにか戦績を立て直している。つまり、ソフバンから見てハムはお得意さんであり、カモだ。シーズン開幕前は評論家筋から優勝候補に挙げられていたファイターズだが、対戦成績でカモられて優勝できる道理がない。

正直、交流戦入りはホッと一息つく感じがあった。何でかっていうとホークス戦がないからだ。交流戦日程が終わるまでしばらくホークスと当たらない。今、当たっても勝てる気がしないのだ。先方も負ける気がしないと思う。5月ラストの3連戦はそれくらいのショックを残した。パの他チームはどうやってホークスに勝ってるんだろうと真剣に思った。

そして、そもそもこのストーリーが始まったのはどこかと考えた。ソフトバンク開幕8連敗の「起点」はもちろん開幕戦だ。敵地みずほPayPayで喫した「伊藤大海6回途中9被安打5失点KO」「球団36年ぶり開幕戦3被弾」だ。沢村賞右腕、伊藤大海はWBC疲れ＆ダメージが懸念される散々な出来だった。「ダブル最多勝右腕」と話題をまいた有原航平も打ち込まれ、やり返せないまま一気に開幕シリーズ3タテを食らう。伊藤大海も有原航平も「出力が出ない」と評された。ストレートが弱いのだ。2人とも球種は多く持っているが、それを支えているのは真っすぐの強さだ。ファンは「ダブル最多勝右腕」のファーム調整を噂する。それは緊急事態だ。2026ファイターズの「売り」がふっ飛んでしまう。

※事実、有原航平は2軍で調整期間を持った。5/13ファーム楽天戦では「有原vs前田健太」という豪華なマッチアップが鎌ケ谷で実現している。

ソフトバンク戦惨敗に関しては、ホークス側の「準備」も語られていい。特に開幕シリーズでは伊藤大海、有原航平を徹底研究してきた跡が見られた。わかりやすいのは有原に左打者を並べてきたことだ。「ダブル最多勝右腕」攻略を至上命題として、スカウティングとデータ解析を重ねたのだと思う。大海にも有原にも自信を持って踏み込んできた。単に「出力不足」ではなかった。そうして負けを重ねるなかで「勝てる気がしない」地点まで来てしまった。深刻だ。ファイターズはどう持ち直せばいいのか。

交流戦の開幕、伊藤から連勝街道へ

そして交流戦が始まり、いきなりセ界最強の阪神と当たる。敵地甲子園で「交流戦開幕投手」を務めたのも、エース伊藤大海だった。ストレートの強さは戻っていた。ただこのところ「走者を出してはギアを上げてどうにか抑える」ピッチングが目につき、球数も使うし、エネルギー効率もあんまりよくないなぁと思っていた。好調時の大海は相手を寄せ付けないピッチングをする。ピンチを背負う場面がないわけじゃないが、数は少ない。「ギアを上げる」場面自体が少ないのだ。だから頻繁に「ギアを上げ」てどうにか失点を防いでいる大海の姿はまだ物足りなかった。

が、阪神1回戦、スーパーエース伊藤大海が帰ってきたのだ。9回130球、失点0、被安打7、奪三振13の完封劇。ハラハラする場面は9回の満塁だけだった。それ以外は強打の阪神打線を全く「寄せ付けないピッチング」だ。終盤になっても球威が落ちない。敵地で阪神を圧倒してくれた。

9回アタマからクローザーの柳川大晟という手もあったはずだ。が、連打で満塁を作られても新庄剛志監督は動かない。そこには意思があった。お前はエースなんだから自分で始末しろ。結果的に「齋藤友貴哉チャレンジ」（？）が成功し、クリーンシートで試合を終える。気がつけば戦績は6勝2敗（防御率2.81）だ。復調成ったと考えていい。

どこかで道を間違えたとしたら、最初の地点に戻りやり直すしかない。ファイターズ失速の「起点」は伊藤大海にあった。大海の快投は阪神打線を意識過剰にし、何と3連勝をたぐり寄せる。阪神は「パの投手の強いストレート」を警戒しすぎて、本来のバッティングを見失っていた。

僕は昔、ロッテの伊良部秀輝がバリバリな頃、大沢親分が「幕張の海にイラブクラゲが出て、刺されると痛ぇんだよ」と言ってたのを思い出す。初戦イラブクラゲに刺されると、そのシリーズ、後遺症が出る（打線がストレートを意識しすぎておかしくなる）というのだ。親分はそれを「カムチャッカのほうれん草みたいにしなびちゃってよぉ」と表現した。阪神打線は大海のせいでちょっと「カムチャッカのほうれん草」だったかもしれない。

3連敗の後、3連勝。そりゃ本当はソフトバンクにやり返さなきゃいけないのだが、エース伊藤大海の復調はストーリーを先に進めてくれる。これで有原が戻れば、やっと開幕時の「優勝候補」に戻れる。とにかく僕はWBCの被弾を見て以来、伊藤大海の姿を注視してきた。野球はメンタルのスポーツだ。不安や自信喪失はチーム内に伝染する。「カムチャッカのほうれん草」ではいけない。がんばろうファイターズ！