○ ドジャース 4－2 フィリーズ ●

＜現地時間5月29日 ドジャー・スタジアム＞

ロサンゼルス・ドジャースが今季初の6連勝。大谷翔平投手（31）は「1番・指名打者」でフル出場し、2試合連発の10号本塁打を記録するなど3安打の活躍を収めた。

昨季地区シリーズの再戦となった本拠地カード初戦。ドジャースは5年連続2桁勝利を収めているフィリーズのエース右腕ウィーラーに対し、初回に3番フレディ・フリーマンの8号ソロで幸先良く先制。2回裏には6番マックス・マンシーが13号ソロを放ってリードを拡大した。

そして3回裏、一死走者無しで第2打席を迎えた大谷はカウント1-0から低めのスライダーを捉え、右翼スタンドへの10号ソロ。5回裏にも7番ウィル・スミスの6号ソロが飛び出し、ソロ4発の本塁打攻勢でフィリーズを下した。

投げては先発左腕ジャスティン・ロブレスキが5回終了時までフィリーズ打線をパーフェクトに抑える好投。ソロ本塁打こそ浴びたものの、7回1被安打、無四球、9奪三振の内容でチームトップの7勝目を挙げた。

大谷は2021年から6年連続、通算8度目のシーズン2桁本塁打に到達。第3・4打席でも安打を続けて4打数3安打、1打点、1三振とし、今季成績を打率.279、10本塁打、OPS.909に向上させた。